Александр Глеб: «Да, это правда, что Шпилевский кинул меня на огромные бабки. Вывел с моего счета и вложил в какой-то бизнес»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Александр Глеб рассказал о том, что его бывший представитель Николай Шпилевский однажды вывел с его счета крупную сумму денег – больше миллиона евро.

По информации Евгения Савина, эта сумма составила 2,5 млн евро.

– Коля Шпилевский кинул тебя на огромные бабки. Это правда?

– Да, это правда.

– Коля Шпилевский незаконным образом с твоего счета, имея доверенность, перевел большую сумму денег. Больше миллиона евро?

– Да.

– Намного больше?

– Да. Мне кажется, что этот бы вывез, наверное, все.

Но благодаря Уле Ферберу (представитель Глеба в Германии)… Уле мне говорит: «Алекс, ты сейчас вкладываешь куда-то деньги?». Я говорю: «Нет, никуда не вкладываю». А он мне показывает распечатку и говорит: «Вот, ушли с твоего счета». Я сразу набрал Шпилевскому спросить, что за… И он мне начал рассказывать, что он их вложил. Что ему предложили условия.

– Он вложил твои бабки в свой бизнес?

– В какой-то бизнес, да.

– Охренеть.

– Да.

– Это правда, что когда ты попросил у Шпилевского свои назад бабки, то он прислал к тебе бандитов?

– Нет, он там кем-то пугал. Я же его давно знаю и вообще не воспринимал этот бред.

Конечно, для меня это был стресс. О футболе тяжело думать в такие моменты.

– Почему ты об этом никогда не рассказывал? Многие же думают, что Алекс Глеб перешел из «Арсенала» в «Барсу» и расслабил булки. Почему ты никогда не рассказывал о том, что тебя кинул агент на колоссальные бабки, развалилась семья? И не сказал: вот так случилось, и я не думал о футболе в тот момент.

– Не знаю… Родны и близкие, конечно, знали об этом. Я держал все в себе. Шпилевский рассказывал, что эти деньги вернет, – сказал Глеб в эфире программы «КраСава» на YouTube.

В этом же выпуске брат Александра Вячеслав Глеб сообщил, что Шпилевский деньги до сих пор не вернул.

– Это жесть. Реально человек был для нас как семья. И такое случилось. Коля говорил: «Я все сделаю, я отдам, верну долг». В итоге за все время брат ни копейки не получил от Коли.

Брат сейчас не общается с Николаем. Каждый живет своей жизнью, – сказал Вячеслав.