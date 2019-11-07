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Николай Шпилевский: «Я вывел со счета Глеба 2,5 млн евро? Это такая ложь, что такой лжи я вообще не видел, которую Саня несет»
08.11.2019 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Агент Николай Шпилевский прокомментировал информацию о том, что он в свое время вывел со счета Александра Глеба 2,5 млн евро, вложил их в бизнес и не вернул Александру деньги.
– Почему вы сейчас с Глебом не общаетесь?
– Да мы просто на бабки попали с ним вдвоем. Был один аферист, который развел нас. Так получилось, что просрали один миллион. Были Санины деньги под мою ответственность. По мне, так я давно с ним рассчитался в плане своих трансферов.
– Саня мне сказал, что ты со счета перевел 2,5 миллиона евро и вложил это в бизнес. Сейчас ты говоришь про миллион.
– Нет, это херня полная. Мы 1,2 млн отдали на черную икру аферисту одному, который сидит сейчас в тюрьме. Какие 2,5 миллиона? Нет, нет. Саня врет в этом отношении.
– Это правда или нет, что ты вывел со счета 2,5 миллиона евро со счета Глеба?
– Пускай он четко покажет банковские реквизиты и где у него со счета выводили 2,5 млн евро. Это такая ложь, что такой лжи я вообще не видел, которую Саня несет. Как можно говорить на человека вещи, который ему все открыл в жизни. Он для меня как ребенок мой, – сказал Шпилевский в эфире шоу
Во время речи Шпилевского Евгений Савин вывел в кадр выписку по банковскому счету Глеба.
Фото: скриншот «КраСава» на YouTube.
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Николай Шпилевский: «Я вывел со счета Глеба 2,5 млн евро? Это такая ложь, что такой лжи я вообще не видел, которую Саня несет»
Агент Николай Шпилевский прокомментировал информацию о том, что он в свое время вывел со счета Александра Глеба 2,5 млн евро, вложил их в бизнес и не вернул...
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