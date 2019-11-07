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Николай Шпилевский: «Я вывел со счета Глеба 2,5 млн евро? Это такая ложь, что такой лжи я вообще не видел, которую Саня несет»

08.11.2019 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Агент Николай Шпилевский прокомментировал информацию о том, что он в свое время вывел со счета Александра Глеба 2,5 млн евро, вложил их в бизнес и не вернул Александру деньги.

– Почему вы сейчас с Глебом не общаетесь?

– Да мы просто на бабки попали с ним вдвоем. Был один аферист, который развел нас. Так получилось, что просрали один миллион. Были Санины деньги под мою ответственность. По мне, так я давно с ним рассчитался в плане своих трансферов.

– Саня мне сказал, что ты со счета перевел 2,5 миллиона евро и вложил это в бизнес. Сейчас ты говоришь про миллион.

– Нет, это херня полная. Мы 1,2 млн отдали на черную икру аферисту одному, который сидит сейчас в тюрьме. Какие 2,5 миллиона? Нет, нет. Саня врет в этом отношении.

– Это правда или нет, что ты вывел со счета 2,5 миллиона евро со счета Глеба?

– Пускай он четко покажет банковские реквизиты и где у него со счета выводили 2,5 млн евро. Это такая ложь, что такой лжи я вообще не видел, которую Саня несет. Как можно говорить на человека вещи, который ему все открыл в жизни.  Он для меня как ребенок мой, – сказал Шпилевский в эфире шоу «КраСава» на YouTube.

Во время речи Шпилевского Евгений Савин вывел в кадр выписку по банковскому счету Глеба.

Николай Шпилевский: «Я вывел со счета Глеба 2,5 млн евро? Это такая ложь, что такой лжи я вообще не видел, которую Саня несет»

Фото: скриншот «КраСава» на YouTube.

Александр Глеб: «Да, это правда, что Шпилевский кинул меня на огромные бабки. Вывел с моего счета и вложил в какой-то бизнес»

 

 
 
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Агент Николай Шпилевский прокомментировал информацию о том, что он в свое время вывел со счета Александра Глеба 2,5 млн евро, вложил их в бизнес и не вернул...
 
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Александр Глеб: «Да, это правда, что Шпилевский кинул меня на огромные бабки. Вывел с моего счета и вложил в какой-то бизнес»
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