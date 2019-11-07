ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михаил Захаров: «Не могут хоккеисты экстралиги играть два матча подряд. Да и КХЛовцы сегодня выглядели не лучше» 

08.11.2019 20:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров прокомментировал «сухое» поражение от сборной Словении (0:2) на Кубке четырех наций в Лиепае.

– Играли-то, в общем, неплохо, но некоторые хоккеисты экстралиги выпали, да и КХЛовцы не блеснули. С первыми все понятно: в национальном чемпионате два серьезных матча подряд — большая редкость, на поздних стадиях плей-офф разве что. Вот матч и показал, что многие оказались не готовы. Не оказалось игроков, способных реализовать моменты.

– Но вчера они были – куда делись?

– Вот так получается: вроде, все те же, а результат другой. В большинстве не забыли, Когалев не реализовал хороший момент… Опять же, не скажу, что ребята не старались: вновь и перебросали соперника заметно, и что-то создавали. Но одно звено выпало целиком: из семнадцати бросков соперника допустили семь. Остальным не хватило сыгранности. В том числе и в большинстве. Проблема в том, что в клубах в спецбригадах задействованы немногие. Демков разве что.

– Хоть какой-то позитив имеется?

– Шостак оставил неплохое впечатление: понравился парень, держал команду. На буллитах, правда, его «раздели» — есть над чем работать. А наши полевые в той серии вообще ни разу толком не бросили.

– Может, Шостак получит второй шанс и в субботу?

– Пока не думали ни над вратарем, ни над составом звеньев на матч против Латвии. Еще у несколько полевых повреждения по итогам этой игры.

– Вы сказали, что два матча подряд для многих игроков — тяжкая ноша. А нужно провести три, да еще с принципиальным соперником в концовке. Что делать?

– Будем думать. Проанализируем поражение, разберемся, на кого сможем рассчитывать. Опять же в том, что парни будут стараться, не сомневаюсь. Но одного старания мало — нужна и реализация. Костицына не станем задействовать — пусть Андрей нормально восстановится. Жду большего от молодежи. Допустим, в КХЛ ей проявить себя пока тяжело, но здесь-то теряться недопустимо. А вообще нужно нам крепко думать и над уровнем чемпионата страны, и над положением в школах. Двумя мы ничего не добьемся, – сказал Захаров.

 

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров прокомментировал «сухое» поражение от сборной Словении (0:2) на Кубке четырех наций в Лиепае.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Николай Шпилевский: «Я вывел со счета Глеба 2,5 млн евро? Это такая ложь, что такой лжи я вообще не видел, которую Саня несет»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика