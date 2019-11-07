Михаил Захаров: «Не могут хоккеисты экстралиги играть два матча подряд. Да и КХЛовцы сегодня выглядели не лучше» 

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров прокомментировал «сухое» поражение от сборной Словении (0:2) на Кубке четырех наций в Лиепае.

– Играли-то, в общем, неплохо, но некоторые хоккеисты экстралиги выпали, да и КХЛовцы не блеснули. С первыми все понятно: в национальном чемпионате два серьезных матча подряд — большая редкость, на поздних стадиях плей-офф разве что. Вот матч и показал, что многие оказались не готовы. Не оказалось игроков, способных реализовать моменты.

– Но вчера они были – куда делись?

– Вот так получается: вроде, все те же, а результат другой. В большинстве не забыли, Когалев не реализовал хороший момент… Опять же, не скажу, что ребята не старались: вновь и перебросали соперника заметно, и что-то создавали. Но одно звено выпало целиком: из семнадцати бросков соперника допустили семь. Остальным не хватило сыгранности. В том числе и в большинстве. Проблема в том, что в клубах в спецбригадах задействованы немногие. Демков разве что.

– Хоть какой-то позитив имеется?

– Шостак оставил неплохое впечатление: понравился парень, держал команду. На буллитах, правда, его «раздели» — есть над чем работать. А наши полевые в той серии вообще ни разу толком не бросили.

– Может, Шостак получит второй шанс и в субботу?

– Пока не думали ни над вратарем, ни над составом звеньев на матч против Латвии. Еще у несколько полевых повреждения по итогам этой игры.

– Вы сказали, что два матча подряд для многих игроков — тяжкая ноша. А нужно провести три, да еще с принципиальным соперником в концовке. Что делать?

– Будем думать. Проанализируем поражение, разберемся, на кого сможем рассчитывать. Опять же в том, что парни будут стараться, не сомневаюсь. Но одного старания мало — нужна и реализация. Костицына не станем задействовать — пусть Андрей нормально восстановится. Жду большего от молодежи. Допустим, в КХЛ ей проявить себя пока тяжело, но здесь-то теряться недопустимо. А вообще нужно нам крепко думать и над уровнем чемпионата страны, и над положением в школах. Двумя мы ничего не добьемся, – сказал Захаров.