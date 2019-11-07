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«Ислочь» – «Динамо» Брест. На матч проданы все билеты
08.11.2019 20:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На матч 28 тура чемпионата Беларуси «Ислочь» – «Динамо» Брест проданы все билеты.
Матч пройдет на стадионе ФК «Минск» по ул. Маяковского 127/3, который вмещает 3 тысячи человек.
Добавим, что в случае победы брестчане досрочно завоюют титул чемпиона Беларуси.
Матч «Ислочь» «Динамо» пройдет 10 ноября (воскресенье) и начнется в 15.30.
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На матч 28 тура чемпионата Беларуси «Ислочь» – «Динамо» Брест проданы все билеты.
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