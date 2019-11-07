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«Ислочь» – «Динамо» Брест. На матч проданы все билеты

08.11.2019 20:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

На матч 28 тура чемпионата Беларуси «Ислочь» – «Динамо» Брест проданы все билеты.

Матч пройдет на стадионе ФК «Минск» по ул. Маяковского 127/3, который вмещает 3 тысячи человек.

Добавим, что в случае победы брестчане досрочно завоюют титул чемпиона Беларуси.

Матч «Ислочь» «Динамо» пройдет 10 ноября (воскресенье) и начнется в 15.30.

Чемпионство Бреста может отложить «Ислочь»: они метят в топ-4 и очень хороши на синтетике (а «Динамо», наоборот, не очень)

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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На матч 28 тура чемпионата Беларуси «Ислочь» – «Динамо» Брест проданы все билеты.
 
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