Сергей Гуренко: «Я сам смотрел за играми с трибун и был шокирован. Эти четыре матча – какое-то недоразумение»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился мнением о победе над «Дняпро» (3:0) в матче 28 тура.

– Доволен ребятами, их настроением на матч. Заслуженная победа. Больше сказать нечего.

– В стартовом составе вышли Лях и Ксенофонтов. Это тенденция доверия молодым?

– Мне очень не понравилось, как действовали в последних четырех матчах. С «Ислочью» в целом играли организованно – одна ошибка привела к голу. Мы даже не дали «волкам» создать моментов. Но после «Ислочи» не знаю, что произошло. Понятно, вы все по мне соскучились. Я сам смотрел за играми с трибун и был шокирован. Эти четыре матча – какое-то недоразумение. Мне сложно ответить, с чем это связано. Я решился на такие коренные перемены, потому что хуже всего это ждать. Лучше даже идти не в ту сторону, чем сидеть и ждать у моря погоды, – сказал Гуренко, передает корреспондент Tribuna.com.

Минское «Динамо» одержало первую победу за 5 матчей. Сегодня Гуренко вернулся на скамейку после дисквалификации