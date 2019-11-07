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Сергей Гуренко: «Я сам смотрел за играми с трибун и был шокирован. Эти четыре матча – какое-то недоразумение»

08.11.2019 21:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился мнением о победе над «Дняпро» (3:0) в матче 28 тура.

– Доволен ребятами, их настроением на матч. Заслуженная победа. Больше сказать нечего.

– В стартовом составе вышли Лях и Ксенофонтов. Это тенденция доверия молодым?

– Мне очень не понравилось, как действовали в последних четырех матчах. С «Ислочью» в целом играли организованно – одна ошибка привела к голу. Мы даже не дали «волкам» создать моментов. Но после «Ислочи» не знаю, что произошло. Понятно, вы все по мне соскучились. Я сам смотрел за играми с трибун и был шокирован. Эти четыре матча – какое-то недоразумение. Мне сложно ответить, с чем это связано. Я решился на такие коренные перемены, потому что хуже всего это ждать. Лучше даже идти не в ту сторону, чем сидеть и ждать у моря погоды, – сказал Гуренко, передает корреспондент Tribuna.com.

Минское «Динамо» одержало первую победу за 5 матчей. Сегодня Гуренко вернулся на скамейку после дисквалификации

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился мнением о победе над «Дняпро» (3:0) в матче 28 тура.
 
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