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Сергей Гуренко: «Ложкин в своей жизни провел ноль предсезонок. Потому что когда начинается подготовка, все наши молодежки готовятся к непонятным турнирам: сначала «Турнир урожая», потом – «Турнир пасеки»

08.11.2019 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после матча с «Дняпро» (3:0) обозначил проблему подготовки молодых футболистов к переходу во взрослый футбол.

– В этом сезоне «Динамо» не очень хорошо выглядит в обороне, хотя при вас обычно происходит обратное. Как думаете, почему так получается?

– Вы сами знаете почему. Не хочу повторяться, но понятно, что целый год команду будет вот так вот. Посчитайте, сколько у меня центральных нападающих в команде. Четыре! Я стою и не знаю…

– Ставьте Ложкина.

– Да, и Ложкин подрастает. Но я говорю: чтобы прогрессировать, молодым ребятам нужно пройти предсезонку с главной командой, наиграться, набить шишек в товарищеских матчах. Ложкин же с нами тренируется. Я вижу, парень хороший, одаренный. Но все равно не те скорости. Да и крепнуть надо. Вы спросите у Ложкина, сколько он в своей жизни прошел предсезонок. Не знаете? Ноль! Как?! Потому что когда начинается подготовительный период, все наши молодежные сборные готовятся к непонятным турнирам: сначала – «Турнир надежды», потом – «Турнир урожая», потом – «Турнир пасеки».

Может, все-таки стоит задуматься, что им нужно заложить беговую и силовую базы, подготовить к мужскому футболу? А они с декабря начинают ездить по каким-то сборам. Никто об этом не задумывается. Вот он прошел все этапы сборных. Смотришь – ноль. Он ни разу не прошел подготовку. За счет чего будет расти? – задался вопросом Гуренко.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после матча с «Дняпро» (3:0) обозначил проблему подготовки молодых футболистов к переходу во взрослый футбол.
 
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