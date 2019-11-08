Перенесенный матч «Барселоны» и «Реала» начнется 18 декабря с 13:00 до 17:00 по местному времени

Источник материала: Tribuna.com

Стало известно возможное время проведения матча 10-го тура «Барселона» – «Реал».

Игра пройдет в среду 18 декабря.

Начало класико может быть организовано в промежутке с 13:00 до 17:00 по местному времени (с 15:00 до 19:00 по белорусскому времени), сообщает Sport.es со ссылкой на El Partidazo de Cope.

Такое решение поможет избежать совпадений с матчами Кубка Испании, а также поможет показать встречу в прайм-тайм для азиатских стран.

Матч «Барселона» – «Реал» перенесли с 26 октября на фоне протестов, которые начались в Барселоне в связи с тем, что Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.