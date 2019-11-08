Евролига. 7-й тур. «Виллербан» вырвал победу у ЦСКА, «Жальгирис» проиграл «Барселоне» и другие результаты
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде проиграл французскому «Виллербану» (66:67).
Литовский «Жальгирис» уступил испанской «Барселоне».
Евролига
Регулярный чемпионат
7-й тур
Дата проведения
8 ноября, 20.45,
«Улкер Спортс Арена»
Фенербахче
(19),
Уильямс (13),
Слукас (12),
Де Коло (10),
Калинич (8) Веселы старт;
(14),
Махмутоглу (5),
Датоме (4),
Ловернь (3),
Мухаммед (2). Дювериоглу
Бавария
(19 + 7 подборов),
Монро (14 + 7 подборов),
Лучич (11 + 6 передач),
Ло (11),
Копонен (3) Бартель старт;
(10),
Ципзер (6),
Кинг (5),
Флаккадори (3),
Радошевич (0),
Нельсон (0). Грант
Дата проведения
8 ноября, 21.00,
«Жальгирис Арена»
Жальгирис
(14),
Григонис (10),
Лэндейл (8),
Хэйс (5),
Перес (0) Улановас старт;
(16),
Ледэй (14),
Уолкап (11),
Милакнис (6),
Лекавичюс (2). Янкунас
Барселона Ласса
(27),
Хиггинс (24),
Миротич (9),
Ханга (5),
Шмитс (4) Дэвис старт;
(9),
Ориола (8),
Томич (7 + 7 передач),
Дилэйни (0),
Абринес (0). Курич
Дата проведения
8 ноября, 22.30,
«Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Панатинаикос
(19),
Томас (13 + 12 подборов + 9 передач),
Калатес (12),
Фредетт (2),
Уайли (0) Бентил старт;
(14),
Райс (11),
Джонсон (8),
Папапетру (6),
Паппас (4),
Папаяннис (2),
Вуюкас (0). Митоглу
Валенсия Баскет
(27 + 8 передач),
Лойд (10),
Колом (8),
Лабери (6),
Доорнекамп (0) Ндур старт;
(11),
Дублевич (7),
Вивес (5),
Сан-Эметерио (3),
Маринкович (3),
Мотум (0),
Састре (0). Тоби
Дата проведения
8 ноября, 22.45,
«Астробаль»
Виллербанн
(14 + 7 передач),
Тэйлор (8),
Джексон (8),
Жан-Шарль (8 + 14 подборов),
Джекири (3 + 7 подборов) Каюди старт;
(15),
Ломажс (8),
Лайти (2),
Нуа (1),
Стразель (0),
Гайю (0). Бако
ЦСКА
(14),
Джеймс (11),
Стрелниекс (10),
Хайнс (6),
Курбанов (6 + 7 подборов) Воронцевич старт;
(10 + 9 подборов),
Фойгтманн (4),
Куфос (2),
Хиллиард (2),
Бэйкер (1),
Антонов (0). Ухов
Положение команд: Барселона Испания – 6-1, Милан Италия – 6-1, ЦСКА Россия – 5-2, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 5-2, Анадолу Эфес Турция – 5-2, Химки Россия – 5-2, Панатинаикос Греция – 4-3, Реал Испания – 4-3, Виллербан Франция – 4-3, Баскония Испания – 3-4, Жальгирис Литва – 3-4, Бавария Германия – 3-4, Црвена Звезда Сербия – 2-5, Фенербахче Турция – 2-5, Олимпиакос Греция – 2-5, Зенит Россия – 2-5, Альба Германия – 1-6, Валенсия Испания – 1-6.
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Сегодня в рамках 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде проиграл французскому «Виллербану» (66:67).
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