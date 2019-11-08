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Вальверде о Гризманне: «Неймару тоже было сложно в первый год. Будет проще, когда наладятся взаимосвязи»
09.11.2019 08:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал взаимоотношения форвардов Лионеля Месси и Антуана Гризманна в команде.
«Сейчас много разговоров об этом, но все проще, чем кажется.
Гризманн привык к футболу, который отличается от нашего. В том клубе награждают передачей любого игрока, который совершает рывок. В «Барселоне» более продуманная игра.
Неймару тоже было сложно в первый год. Но когда получается наладить взаимосвязи, то все становится проще», - сказал Вальверде.
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Вальверде о Гризманне: «Неймару тоже было сложно в первый год. Будет проще, когда наладятся взаимосвязи»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал взаимоотношения форвардов Лионеля Месси и Антуана Гризманна в команде.
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