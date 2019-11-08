ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вальверде о Гризманне: «Неймару тоже было сложно в первый год. Будет проще, когда наладятся взаимосвязи»

09.11.2019 08:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал взаимоотношения форвардов Лионеля Месси и Антуана Гризманна в команде. 

«Сейчас много разговоров об этом, но все проще, чем кажется.

Гризманн привык к футболу, который отличается от нашего. В том клубе награждают передачей любого игрока, который совершает рывок. В «Барселоне» более продуманная игра.  

Неймару тоже было сложно в первый год. Но когда получается наладить взаимосвязи, то все становится проще», - сказал Вальверде. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал взаимоотношения форвардов Лионеля Месси и Антуана Гризманна в команде.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Перенесенный матч «Барселоны» и «Реала» начнется 18 декабря с 13:00 до 17:00 по местному времени
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Soligorsk News

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика