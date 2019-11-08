Вальверде о Гризманне: «Неймару тоже было сложно в первый год. Будет проще, когда наладятся взаимосвязи»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал взаимоотношения форвардов Лионеля Месси и Антуана Гризманна в команде.

«Сейчас много разговоров об этом, но все проще, чем кажется.

Гризманн привык к футболу, который отличается от нашего. В том клубе награждают передачей любого игрока, который совершает рывок. В «Барселоне» более продуманная игра.

Неймару тоже было сложно в первый год. Но когда получается наладить взаимосвязи, то все становится проще», - сказал Вальверде.