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Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Рубина», «Спартак» против «Крыльев Советов»

09.11.2019 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 16-м туре РПЛ в субботу «Ростов» принимает «Тамбов», «Спартак» играет с «Крыльями Советов».

В воскресенье «Зенит» отправляется в гости к «Арсеналу», «Локомотив» встречается с «Краснодаром».

Чемпионат России

16-й тур

Ахмат – Урал 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
8 ноября, 19.30, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика
АхматГородов, Мусалов, Анхель, Семенов, Гиголаев, Исмаэл, Швец, Роши, Глушаков, Михаляк (Харин, 59), Понсе (Мбенг, 71).
УралГодзюр, Кулаков, Поляков, Ароян, Меркулов, Аугустыняк, Егорычев (Погребняк, 84), Ильин, Бикфалви (Кухарчик, 62), Эль-Кабир, Панюков (Бумаль, 70).
Предупреждения:
Гиголаев (47), Швец (61).

 

Рубин – Динамо Москва
Дата проведения
9 ноября, 14.00, «стадион Центральный Казань»
превью матча онлайн статистика

 

Ростов – Тамбов
Дата проведения
9 ноября, 16.30, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Спартак – Крылья Советов
Дата проведения
9 ноября, 19.00, «Открытие Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Оренбург – Уфа
Дата проведения
10 ноября, 11.30, «Газовик»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал Тула – Зенит
Дата проведения
10 ноября, 14.00, «Арсенал»
превью матча онлайн статистика

 

Сочи – ЦСКА
Дата проведения
10 ноября, 16.30, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика

 

Локомотив – Краснодар
Дата проведения
10 ноября, 19.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика

 

 

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

 
 
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В 16-м туре РПЛ в субботу «Ростов» принимает «Тамбов», «Спартак» играет с «Крыльями Советов».
 
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