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Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Рубина», «Спартак» против «Крыльев Советов»
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Источник материала:
Tribuna.com
В 16-м туре РПЛ в субботу «Ростов» принимает «Тамбов», «Спартак» играет с «Крыльями Советов».
В воскресенье «Зенит» отправляется в гости к «Арсеналу», «Локомотив» встречается с «Краснодаром».
Чемпионат России
16-й тур
- Дата проведения
-
8 ноября, 19.30, «Ахмат-Арена»
Ахмат –
Городов, Мусалов, Анхель, Семенов, Гиголаев, Исмаэл, Швец, Роши, Глушаков, Михаляк (Харин, 59), Понсе (Мбенг, 71).
Урал –
Годзюр, Кулаков, Поляков, Ароян, Меркулов, Аугустыняк, Егорычев (Погребняк, 84), Ильин, Бикфалви (Кухарчик, 62), Эль-Кабир, Панюков (Бумаль, 70).
- Предупреждения:
-
Гиголаев
(47), Швец
(61).
Таблица РПЛ
Статистика РПЛ
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В 16-м туре РПЛ в субботу «Ростов» принимает «Тамбов», «Спартак» играет с «Крыльями Советов».
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