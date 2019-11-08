﻿ НБА. «Денвер» одолел «Филадельфию», «Лейкерс» обыграли «Майами» и другие результаты. 21.by
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НБА. «Денвер» одолел «Филадельфию», «Лейкерс» обыграли «Майами» и другие результаты

09.11.2019 08:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись одиннадцать матчей.

«Денвер» на своей площадке одолел «Филадельфию». «Лейкерс» были сильнее «Майами».

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Мемфис 118:86 (27:15, 24:33, 33:30, 34:8)
Дата проведения
9 ноября, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика
Орландо
Вучевич (23 + 16 подборов + 6 передач), Айзек (22 + 8 подборов + 4 блок-шота), Фурнье (19 + 7 подборов + 6 передач), Гордон (17), Фульц (7)  старт; Огастин (13), Картер-Уильямс (6), Амину (5), Бамба (4), Джефферсон (2), Айванду (0), Берч (0).
Мемфис
Валанчюнас (15 + 9 подборов), Джарен Джексон (14), Морэнт (8 + 7 передач + 6 потерь), Краудер (8), Брукс (3)  старт; Кларк (13), Джонс (9 + 6 передач), Гудурич (6), Хилл (6), Андерсон (4), Мелтон (0), Кабокло (0).

Индиана – Детройт 112:106 (27:35, 30:18, 28:19, 27:34)
Дата проведения
9 ноября, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика
Индиана
Уоррен (17), Сабонис (17 + 14 подборов + 6 передач), Брогдон (11), Сэмпсон (10), А. Холидэй (6)  старт; Макконнелл (17 + 9 передач), Дж. Холидэй (16 + 4 блок-шота), Макдермотт (14), Лиф (4).
Детройт
Кеннард (29), Драммонд (15 + 13 подборов + 8 передач), М-ф Моррис (13), Снелл (11), Браун (10)  старт; Гэллоуэй (19), Михайлюк (7), Макер (2), Вуд (0).

Вашингтон – Кливленд 100:113 (26:30, 26:37, 32:21, 16:25)
Дата проведения
9 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Статистика
Вашингтон
Брайант (23 + 8 подборов), Хачимура (21 + 7 подборов), Бил (20 + 9 передач), Томас (11), Браун (3)  старт; Вагнер (8 + 8 подборов), Смит (7), Бертанс (5), Макрэй (2), Майлз (0).
Кливленд
Томпсон (21 + 12 подборов), Секстон (16), Лав (16 + 12 подборов), Гарлэнд (15 + 6 передач), Осман (11)  старт; Портер (13), Кларксон (10), Деллаведова (7), Нэнс (4 + 7 подборов).

Атланта – Сакраменто 109:121 (24:31, 23:32, 36:28, 26:30)
Дата проведения
9 ноября, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Янг (30 + 12 передач + 5 перехватов + 5 потерь), Паркер (25 + 8 подборов), Реддиш (7), Хантер (4), Лень (4 + 7 подборов)  старт; Хертер (17), Джонс (8), Картер (5), Бембри (5), Уоллес (2), Фернанду (2).
Сакраменто
Хилд (22), Фокс (17 + 9 передач + 5 потерь), Барнс (16), Бьелица (13), Холмс (2 + 9 подборов)  старт; Богданович (20), Ариза (14), Джозеф (9), Джайлз (4), Дедмон (4).

Миннесота – Голден Стэйт 125:119 OT (29:31, 31:30, 20:25, 30:24, 15:9)
Дата проведения
9 ноября, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Статистика
Миннесота
Уиггинс (40 + 7 передач), Таунс (20 + 14 подборов), Ковингтон (17 + 11 подборов + 5 перехватов), Грэм (8), Калвер (2)  старт; Окоги (14 + 7 подборов), Лэйман (14), Вонле (4), Маклафлин (3), Дженг (3).
Голден Стэйт
Расселл (52 + 9 подборов), Паскалл (12), Пул (9), Робинсон (6 + 7 подборов), Коули-Стайн (4 + 8 подборов)  старт; Беркс (18 + 9 подборов), Крисс (8), Спеллмен (6), Боумэн (2), Ли (2).

Новый Орлеан – Торонто 104:122 (30:30, 23:45, 22:22, 29:25)
Дата проведения
9 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика
Новый Орлеан
Ингрэм (27 + 7 подборов), Холидэй (16 + 6 передач), Окафор (6), Болл (5), Мелли (2)  старт; Джексон (13), Александер-Уокер (13), Мур (9), Фэйворс (4 + 10 подборов), Хэйс (4), Харт (2), Уильямс (2), Редик (1).
Торонто
Сиакам (44 + 10 подборов), Ануноби (21 + 7 подборов), Ванвлит (12 + 11 передач), Лаури (6), Марк Газоль (5 + 7 подборов)  старт; Пауэлл (18), Ибака (8), Буше (5 + 8 подборов), Томас (3), Дэвис (0), Миллер (0), Джонсон (0).

Даллас – Нью-Йорк 102:106 (28:36, 29:25, 23:23, 22:22)
Дата проведения
9 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Статистика

Юта – Милуоки 103:100 (30:16, 25:19, 26:39, 22:26)
Дата проведения
9 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Статистика

Денвер – Филадельфия 100:97 (18:24, 24:33, 23:27, 35:13)
Дата проведения
9 ноября, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Статистика

Портленд – Бруклин 115:119 (20:26, 29:28, 37:35, 29:30)
Дата проведения
9 ноября, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча Статистика

Лейкерс – Майами 95:80 (28:21, 20:25, 30:20, 17:14)
Дата проведения
9 ноября, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись одиннадцать матчей.
 
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