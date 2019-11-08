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НБА. «Денвер» одолел «Филадельфию», «Лейкерс» обыграли «Майами» и другие результаты
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись одиннадцать матчей.
«Денвер» на своей площадке одолел «Филадельфию». «Лейкерс» были сильнее «Майами».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
9 ноября, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
-
Вучевич (23 + 16 подборов + 6 передач),
Айзек (22 + 8 подборов + 4 блок-шота),
Фурнье (19 + 7 подборов + 6 передач),
Гордон (17),
Фульц (7) старт;
Огастин (13),
Картер-Уильямс (6),
Амину (5),
Бамба (4),
Джефферсон (2),
Айванду (0),
Берч (0).
- Мемфис
-
Валанчюнас (15 + 9 подборов),
Джарен Джексон (14),
Морэнт (8 + 7 передач + 6 потерь),
Краудер (8),
Брукс (3) старт;
Кларк (13),
Джонс (9 + 6 передач),
Гудурич (6),
Хилл (6),
Андерсон (4),
Мелтон (0),
Кабокло (0).
- Дата проведения
-
9 ноября, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
-
Уоррен (17),
Сабонис (17 + 14 подборов + 6 передач),
Брогдон (11),
Сэмпсон (10),
А. Холидэй (6) старт;
Макконнелл (17 + 9 передач),
Дж. Холидэй (16 + 4 блок-шота),
Макдермотт (14),
Лиф (4).
- Детройт
-
Кеннард (29),
Драммонд (15 + 13 подборов + 8 передач),
М-ф Моррис (13),
Снелл (11),
Браун (10) старт;
Гэллоуэй (19),
Михайлюк (7),
Макер (2),
Вуд (0).
- Дата проведения
-
9 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
- Вашингтон
-
Брайант (23 + 8 подборов),
Хачимура (21 + 7 подборов),
Бил (20 + 9 передач),
Томас (11),
Браун (3) старт;
Вагнер (8 + 8 подборов),
Смит (7),
Бертанс (5),
Макрэй (2),
Майлз (0).
- Кливленд
-
Томпсон (21 + 12 подборов),
Секстон (16),
Лав (16 + 12 подборов),
Гарлэнд (15 + 6 передач),
Осман (11) старт;
Портер (13),
Кларксон (10),
Деллаведова (7),
Нэнс (4 + 7 подборов).
- Дата проведения
-
9 ноября, 03.30, «State Farm Arena»
- Атланта
-
Янг (30 + 12 передач + 5 перехватов + 5 потерь),
Паркер (25 + 8 подборов),
Реддиш (7),
Хантер (4),
Лень (4 + 7 подборов) старт;
Хертер (17),
Джонс (8),
Картер (5),
Бембри (5),
Уоллес (2),
Фернанду (2).
- Сакраменто
-
Хилд (22),
Фокс (17 + 9 передач + 5 потерь),
Барнс (16),
Бьелица (13),
Холмс (2 + 9 подборов) старт;
Богданович (20),
Ариза (14),
Джозеф (9),
Джайлз (4),
Дедмон (4).
- Дата проведения
-
9 ноября, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
-
Уиггинс (40 + 7 передач),
Таунс (20 + 14 подборов),
Ковингтон (17 + 11 подборов + 5 перехватов),
Грэм (8),
Калвер (2) старт;
Окоги (14 + 7 подборов),
Лэйман (14),
Вонле (4),
Маклафлин (3),
Дженг (3).
- Голден Стэйт
-
Расселл (52 + 9 подборов),
Паскалл (12),
Пул (9),
Робинсон (6 + 7 подборов),
Коули-Стайн (4 + 8 подборов) старт;
Беркс (18 + 9 подборов),
Крисс (8),
Спеллмен (6),
Боумэн (2),
Ли (2).
- Дата проведения
-
9 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
-
Ингрэм (27 + 7 подборов),
Холидэй (16 + 6 передач),
Окафор (6),
Болл (5),
Мелли (2) старт;
Джексон (13),
Александер-Уокер (13),
Мур (9),
Фэйворс (4 + 10 подборов),
Хэйс (4),
Харт (2),
Уильямс (2),
Редик (1).
- Торонто
-
Сиакам (44 + 10 подборов),
Ануноби (21 + 7 подборов),
Ванвлит (12 + 11 передач),
Лаури (6),
Марк Газоль (5 + 7 подборов) старт;
Пауэлл (18),
Ибака (8),
Буше (5 + 8 подборов),
Томас (3),
Дэвис (0),
Миллер (0),
Джонсон (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись одиннадцать матчей.
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