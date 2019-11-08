|
Лига чемпионов. БГК дома встретится с «Веспремом»
09.11.2019 09:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня БГК в Бресте проведет очередной матч группового раунда Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
БГК имени Мешкова (Беларусь) – Веспрем (Венгрия)
9 ноября, 19.30. Брест, ДС «Виктория»
Прямая трансляция: «Беларусь 5».
Вардар (С. Македония) – Виве (Польша)
9 ноября, 19.30
Турнирное положение: Киль – 11 очков (6 матчей), Вардар – 8 (6), Виве – 7 (6), Монпелье – 7 (6), Веспрем – 6 (6), Порту – 6 (6), БГК – 2 (6), Мотор – 1 (6).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня БГК в Бресте проведет очередной матч группового раунда Лиги чемпионов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)