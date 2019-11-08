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Лига чемпионов. БГК дома встретится с «Веспремом»

09.11.2019 09:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня БГК в Бресте проведет очередной матч группового раунда Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

БГК имени Мешкова (Беларусь) – Веспрем (Венгрия)

9 ноября, 19.30. Брест, ДС «Виктория»

Прямая трансляция: «Беларусь 5».

Вардар (С. Македония) – Виве (Польша)

9 ноября, 19.30 

Турнирное положение: Киль – 11 очков (6 матчей), Вардар – 8 (6), Виве – 7 (6), Монпелье – 7 (6), Веспрем – 6 (6), Порту – 6 (6), БГК – 2 (6), Мотор – 1 (6).

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня БГК в Бресте проведет очередной матч группового раунда Лиги чемпионов.
 
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