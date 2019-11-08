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Боб Хартли: «Андрей Стась полностью соответствует определению «настоящий профессионал»

09.11.2019 11:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Латвии и «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от сегодняшней встречи с белорусами и мнением о капитане омской команды.

– У нас всегда нерядовые матчи против сборной Беларуси. Помню, три года назад, когда я только начинал работать с латышами, мы играли в Даугавпилсе. С тех пор у белорусов произошли большие изменения, но я знаю многих ваших хоккеистов, играющих в КХЛ. Думаю, нас ждет хороший матч.

- В «Авангарде» под вашим руководством играет Андрей Стась, которого вы сделали капитаном. Почему именно его?

– Он очень силен индивидуально, он отличный пример для остальных, он настоящий лидер. Я с ним познакомился на второй год моей работы здесь. Знаете, Андрей полностью соответствует определению «настоящий профессионал». То, как он готовится к матчам, как тренируется, как играет – все это становится хорошим примером для остальных ребят в команде, на него равняются. И после того, как из-за травмы выбыл Алексей Емелин [это случилось в первом же матче регулярного чемпионата КХЛ нынешнего сезона], мы поняли, что Стась станет лучшим капитаном для нашей команды, – сказал Хартли.

 
 
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Главный тренер сборной Латвии и «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от сегодняшней встречи с белорусами и мнением о капитане омской команды.
 
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