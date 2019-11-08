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Единая лига ВТБ. «Астана» играет с «Цмокi-Мiнском»

09.11.2019 12:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В субботу, 9 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казахстанская «Астана» играет с белорусским «Цмокi-Мiнском».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Астана – Цмоки-Минск 51:38 (2 четверть)
Дата проведения
9 ноября, 12.00, «Велотрек Сарыарка»
Онлайн матча

Положение команд: «Химки» – 6-0, «Нижний Новгород» – 3-1, «Енисей» – 3-1, «Локомотив-Кубань» – 3-1, ЦСКА – 4-2, «Калев» – 3-2, УНИКС – 2-3, «Зелена-Гура» – 2-3, «Астана» – 2-2, «Зенит» – 2-4, «Парма» – 1-4, «Автодор» – 0-4, «Цмокi-Мiнск» – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу, 9 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казахстанская «Астана» играет с белорусским «Цмокi-Мiнском».
 
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