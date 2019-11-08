|
Единая лига ВТБ. «Астана» играет с «Цмокi-Мiнском»
09.11.2019 12:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В субботу, 9 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казахстанская «Астана» играет с белорусским «Цмокi-Мiнском».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: «Химки» – 6-0, «Нижний Новгород» – 3-1, «Енисей» – 3-1, «Локомотив-Кубань» – 3-1, ЦСКА – 4-2, «Калев» – 3-2, УНИКС – 2-3, «Зелена-Гура» – 2-3, «Астана» – 2-2, «Зенит» – 2-4, «Парма» – 1-4, «Автодор» – 0-4, «Цмокi-Мiнск» – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу, 9 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казахстанская «Астана» играет с белорусским «Цмокi-Мiнском».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)