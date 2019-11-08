Нино Галович: «Победили «Дняпро», получается, что «черная полоса» для нас закончена»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского Нино Галович прокомментировал результат матча с «Дняпро» (3:0).

– В каком моральном состоянии команда подходила к матчу? Все-таки 6 матчей без побед.

– Понятное дело что далеко не в лучшем. 6 матчей без побед – это очень сложно. Во всех состояниях – физическом и особенно в моральном. Но мы сами себя поставили в такую ситуацию и должны были сами из нее выходить. Победили , получается, что «черная полоса» для нас закончена. И, надеюсь, мы сможем продлить нашу победную серию. Но впереди нас ожидают серьезные соперники и, соответственно, такие же матчи: в гостях с БАТЭ и дома с «Динамо-Брест». Будем готовиться.

– отбыл дисквалификацию и наконец-то вернулся на бровку – команда наконец-то победила. Как важно присутствие главного тренера на скамейке?

– Он – наш главный тренер и лидер. Конечно, легче, когда он с нами, на скамейке. Ему легче давать инструкцию, вносить какие-то коррективы в игру, а нам воспринимать их. Думаю, факт того, что Сергей Витальевич вернулся, сыграл важную роль сегодня, – сказал Галович.