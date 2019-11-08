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Нино Галович: «Победили «Дняпро», получается, что «черная полоса» для нас закончена»
09.11.2019 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник минского
– В каком моральном состоянии команда подходила к матчу? Все-таки 6 матчей без побед.
– Понятное дело что далеко не в лучшем. 6 матчей без побед – это очень сложно. Во всех состояниях – физическом и особенно в моральном. Но мы сами себя поставили в такую ситуацию и должны были сами из нее выходить. Победили
–
– Он – наш главный тренер и лидер. Конечно, легче, когда он с нами, на скамейке. Ему легче давать инструкцию, вносить какие-то коррективы в игру, а нам воспринимать их. Думаю, факт того, что Сергей Витальевич вернулся, сыграл важную роль сегодня, – сказал Галович.
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Защитник минского «Динамо» Нино Галович прокомментировал результат матча с «Дняпро» (3:0).
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