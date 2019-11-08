ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нино Галович: «Победили «Дняпро», получается, что «черная полоса» для нас закончена»

09.11.2019 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Защитник минского «Динамо» Нино Галович прокомментировал результат матча с «Дняпро» (3:0).

– В каком моральном состоянии команда подходила к матчу? Все-таки 6 матчей без побед.

– Понятное дело что далеко не в лучшем. 6 матчей без побед – это очень сложно. Во всех состояниях – физическом и особенно в моральном. Но мы сами себя поставили в такую ситуацию и должны были сами из нее выходить. Победили «Дняпро», получается, что «черная полоса» для нас закончена. И, надеюсь, мы сможем продлить нашу победную серию. Но впереди нас ожидают серьезные соперники и, соответственно, такие же матчи: в гостях с БАТЭ и дома с «Динамо-Брест». Будем готовиться.

Сергей Гуренко отбыл дисквалификацию и наконец-то вернулся на бровку – команда наконец-то победила. Как важно присутствие главного тренера на скамейке?

– Он – наш главный тренер и лидер. Конечно, легче, когда он с нами, на скамейке. Ему легче давать инструкцию, вносить какие-то коррективы в игру, а нам воспринимать их. Думаю, факт того, что Сергей Витальевич вернулся, сыграл важную роль сегодня, – сказал Галович.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник минского «Динамо» Нино Галович прокомментировал результат матча с «Дняпро» (3:0).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Единая лига ВТБ. «Астана» играет с «Цмокi-Мiнском»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика