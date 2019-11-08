Финал ЛЧ-2024 может пройти в Нью-Йорке

Источник материала: Tribuna.com

Финал Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 могут провести в США, утверждает медиакомпания Morning Consult, занимающаяся онлайн-исследованиями.

Агентство TEAM Marketing AG из Швейцарии, представляющее коммерческие интересы УЕФА, сообщило потенциальным партнерам и правообладателям СМИ о том, что организация планирует устроить финал турнира в Нью-Йорке.

Один из близких к переговорам источников, однако, сообщил, что «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси – предпочтительное место проведения финала.

Ни УЕФА, ни TEAM Marketing AG никак не комментируют данную информацию.

Пока неясно, насколько детально УЕФА спланировал проведение финала Лиги чемпионов 2024 года в США, но люди, знакомые с ходом переговоров, заявляют, что УЕФА и швейцарское агентство уже делятся своими намерениями с заинтересованными сторонами.

В пятницу УЕФА передал американским СМИ права на освещение своих турниров, включая Лигу чемпионов, на период с 2021-го по 2024 год.

УЕФА ранее объявил, что финалы Лиги чемпионов в 2021, 2022 и 2023 годах пройдут в Санкт-Петербурге, Мюнхене и Лондоне, но не выбрал место для финала-2024. Матчи турнира никогда не проводились за пределами Европы.