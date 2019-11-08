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Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Пэлас», «Лестер» играет с «Арсеналом», «Тоттенхэм» – «Шеффилд»

09.11.2019 14:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 12-м туре АПЛ в субботу «Тоттенхэм» принимает «Шеффилд Юнайтед», «Лестер» встречается с «Арсеналом».

В воскресенье «Брайтон» гостит у «Манчестер Юнайтед». в центральном матче тура «Ливерпуль» играет с «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии

12-й тур

Норвич – Уотфорд 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
8 ноября, 23.00, «Карроу Роуд»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 2 Деулофеу, 0:2 – 52 Грэй.
НорвичКрул, Ааронс, Тетти, Годфри, Льюис (Вранчич, 81), Трибулл, Маклин, Буэндиа (Кэнтуэлл, 62), Штиперманн (Дрмич, 62), Эрнандес, Пукки.
УотфордФостер, Янмат, Кабаселе, Доусон, Кэткарт, Холебас (Мазина, 88), Дукуре, Капу, Хьюз, Деулофеу (Мариаппа, 70), Перейра (Грэй, 31).
Предупреждения:
Кабаселе (49), Хьюз (69), Вранчич (86), Мазина (90).
Удаление:
Кабаселе (65).

 

Челси – Кристал Пэлас
Дата проведения
9 ноября, 15.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

 

Ньюкасл – Борнмут
Дата проведения
9 ноября, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Саутгемптон – Эвертон
Дата проведения
9 ноября, 18.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
9 ноября, 18.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Бернли – Вест Хэм
Дата проведения
9 ноября, 18.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Лестер – Арсенал
Дата проведения
9 ноября, 20.30, «Кинг Пауэр»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Брайтон
Дата проведения
10 ноября, 17.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

 

Вулверхэмптон – Астон Вилла
Дата проведения
10 ноября, 17.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Ливерпуль – Манчестер Сити
Дата проведения
10 ноября, 19.30, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

 

 

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

 
 
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В 12-м туре АПЛ в субботу «Тоттенхэм» принимает «Шеффилд Юнайтед», «Лестер» встречается с «Арсеналом».
 
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