|
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Пэлас», «Лестер» играет с «Арсеналом», «Тоттенхэм» – «Шеффилд»
- Размер текста:
- A
- A
- A
Источник материала:
Tribuna.com
В 12-м туре АПЛ в субботу «Тоттенхэм» принимает «Шеффилд Юнайтед», «Лестер» встречается с «Арсеналом».
В воскресенье «Брайтон» гостит у «Манчестер Юнайтед». в центральном матче тура «Ливерпуль» играет с «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии
12-й тур
- Дата проведения
-
8 ноября, 23.00, «Карроу Роуд»
- Голы:
-
0:1 –
2 Деулофеу,
0:2 –
52 Грэй.
Норвич –
Крул, Ааронс, Тетти, Годфри, Льюис (Вранчич, 81), Трибулл, Маклин, Буэндиа (Кэнтуэлл, 62), Штиперманн (Дрмич, 62), Эрнандес, Пукки.
Уотфорд –
Фостер, Янмат, Кабаселе, Доусон, Кэткарт, Холебас (Мазина, 88), Дукуре, Капу, Хьюз, Деулофеу (Мариаппа, 70), Перейра (Грэй, 31).
- Предупреждения:
-
Кабаселе
(49), Хьюз
(69), Вранчич
(86), Мазина
(90).
- Удаление:
-
Кабаселе
(65).
- Дата проведения
-
10 ноября, 19.30, «Энфилд»
Таблица Премьер-лиги
Статистика Премьер-лиги
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 12-м туре АПЛ в субботу «Тоттенхэм» принимает «Шеффилд Юнайтед», «Лестер» встречается с «Арсеналом».
-
Кого из знаков зодиака ждут большие перемены в 2020 году
16:37, Flytothesky
-
В Польше с 7 ноября изменились правила для водителей и полицейских. Что надо знать?
18:48, Виртуальный Брест
-
Николай Шпилевский: «Я вывел со счета Глеба 2,5 млн евро? Это такая ложь, что такой лжи я вообще не видел, которую Саня несет»
19:40, Tribuna.com
-
Китайцы о "не наших войнах": Беларусь может повторить судьбу Украины
15:41, Партизан
-
«Сильно пожалел об этом». Вера Полякова о том, почему глава МИД Макей был на открытии бургерной
16:10, Tut.by
-
На площади Свободы в Минске проходят предвыборные пикеты, анонсированные блогером Nexta
17:47, Tut.by
-
Госдолг Беларуси побьет рекорд. Стоит ли этого опасаться?
16:04, Tut.by
-
"Такой тотальной апатии населения к выборам не было никогда раньше"
11:43, Партизан
-
Николай Бордюжа: Александр Григорьевич стремится, чтобы рядом с границами Беларуси не было горячей точки, это огромное количество проблем
23:33, СТВ
-
Гуренко ушел от вопроса, может ли игра «Динамо» отпугнуть потенциальных инвесторов и предложил смотреть «ширше»
21:48, Tut.by
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
-
Варди – игрок октября в АПЛ. Он забил 4 гола в 3 матчах
14:33, Tribuna.com
-
Марцел Личка: «БАТЭ, «Шахтер», «Динамо» Минск и Брест преуспели бы в чемпионате Польши»
12:05, Tribuna.com
-
НХЛ не рассматривает вариант проведения матча между обладателями Кубка Стэнли и Кубка Гагарина
20:41, Tribuna.com
-
Молодежная сборная Беларуси по хоккею сегодня проведет второй матч в рамках "Турнира четырех"
15:03, БT
-
Поляк Витольд Банька утвержден на пост нового президента WADA
09:03, Tribuna.com
-
Турнир четырех наций в Дании (U-18). Беларусь проиграла Германии
08:30, Tribuna.com
-
Евролига. 7-й тур. «Зенит» проиграл «Химкам», «Милан» одержал победу над «Басконией» и другие результаты
08:02, Tribuna.com
-
Все новости
- Кого из знаков зодиака ждут большие перемены в 2020 году 08.11.2019,
Flytothesky
- Тест: Кто из советских деятелей сказал эту фразу? 08.11.2019,
Аргументы и факты
- В Польше с 7 ноября изменились правила для водителей и полицейских. Что надо знать? 08.11.2019,
Виртуальный Брест
- Николай Шпилевский: «Я вывел со счета Глеба 2,5 млн евро? Это такая ложь, что такой лжи я вообще не видел, которую Саня несет» 08.11.2019,
Tribuna.com
- Китайцы о "не наших войнах": Беларусь может повторить судьбу Украины 08.11.2019,
Партизан
- «Сильно пожалел об этом». Вера Полякова о том, почему глава МИД Макей был на открытии бургерной 08.11.2019,
Tut.by
- Тест: Насколько вы честны перед другими людьми? 08.11.2019,
Flytothesky
- Фееричные фразы Лукашенко и клипы депутатов. Самое смешное в байнете за неделю
03.11.2019,
KYKY
- Американец показал, как изменился за три года без алкоголя
05.11.2019,
Tut.by
- Копейки по цене квартиры: сколько можно получить за советские монеты
04.11.2019,
Myfin
- В Беларуси растет число тех, кто уезжает жить на пенсии в США, Израиле и ЕС, а выплаты получает на родине
07.11.2019,
Tut.by
- С 1 января 2020 года назначается доплата неработающим пенсионерам, имеющим одновременно учёную степень доктора наук и учёное звание профессора
04.11.2019,
Полесская правда
- На встрече с жителями Витебска Станислав Шушкевич сделал прогноз на выборы президента в 2020 году
03.11.2019,
Tut.by
- Брест объявил войну АБФФ. Клуб ответил на решение дисциплинарного комитета
05.11.2019,
Tut.by