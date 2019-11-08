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Чемпионат Германии. «Бавария» против дортмундской «Боруссии», «РБ Лейпциг» в гостях у «Герты»

09.11.2019 14:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Матч «Кельн» – «Хоффенхайм» открывает в пятницу 11-й тур чемпионата Германии.

В субботу «Бавария» примет дортмундскую «Боруссию», «Герта» сыграет с «РБ Лейпциг». В воскресенье «Фрайбург» встретится с «Айнтрахтом». 

Чемпионат Германии

11-й тур

Кельн – Хоффенхайм 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
8 ноября, 22.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 34 Кордоба, 1:1 – 48 Адамян, 1:2 – 90, пенальти Локадия.
КельнХорн, Борнаув (Шиндлер, 83), Хорхе Мере, Чихос, Эхизибуэ, Схири (Верстрате, 70), Хектор, Якобс, Шауб (Дрекслер, 79), Теродде, Кордоба.
ХоффенхаймБауманн, Пош, Фогт, Хюбнер, Гриллич, Кадержабек, Сков, Руди, Рупп (Адамян, 46), Бебу (Стафилидис, 74), Локадия.
Предупреждения:
Чихос (15), Сков (30), Руди (45), Борнаув (80), Локадия (86), Хектор (90), Кордоба (90).

 

Падерборн – Аугсбург
Дата проведения
9 ноября, 17.30, «Бентелер-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Шальке – Фортуна
Дата проведения
9 ноября, 17.30, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Майнц – Унион Берлин
Дата проведения
9 ноября, 17.30, «Опель-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Герта – РБ Лейпциг
Дата проведения
9 ноября, 17.30, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика

 

Бавария – Боруссия Д
Дата проведения
9 ноября, 20.30, «Альянц-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Боруссия М – Вердер
Дата проведения
10 ноября, 15.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Вольфсбург – Байер
Дата проведения
10 ноября, 17.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Фрайбург – Айнтрахт Ф
Дата проведения
10 ноября, 20.00, «Шварцвальд-Штадион»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Матч «Кельн» – «Хоффенхайм» открывает в пятницу 11-й тур чемпионата Германии.
 
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