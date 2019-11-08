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Чемпионат Германии. «Бавария» против дортмундской «Боруссии», «РБ Лейпциг» в гостях у «Герты»
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Источник материала:
Tribuna.com
Матч «Кельн» – «Хоффенхайм» открывает в пятницу 11-й тур чемпионата Германии.
В субботу «Бавария» примет дортмундскую «Боруссию», «Герта» сыграет с «РБ Лейпциг». В воскресенье «Фрайбург» встретится с «Айнтрахтом».
Чемпионат Германии
11-й тур
- Дата проведения
-
8 ноября, 22.30, «РейнЭнергиШтадион»
- Голы:
-
1:0 –
34 Кордоба,
1:1 –
48 Адамян,
1:2 –
90, пенальти Локадия.
Кельн –
Хорн, Борнаув (Шиндлер, 83), Хорхе Мере, Чихос, Эхизибуэ, Схири (Верстрате, 70), Хектор, Якобс, Шауб (Дрекслер, 79), Теродде, Кордоба.
Хоффенхайм –
Бауманн, Пош, Фогт, Хюбнер, Гриллич, Кадержабек, Сков, Руди, Рупп (Адамян, 46), Бебу (Стафилидис, 74), Локадия.
- Предупреждения:
-
Чихос
(15), Сков
(30), Руди
(45), Борнаув
(80), Локадия
(86), Хектор
(90), Кордоба
(90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Матч «Кельн» – «Хоффенхайм» открывает в пятницу 11-й тур чемпионата Германии.
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