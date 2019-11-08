Владислав Майоровский: «В воскресенье у «Ислочи» большущий шанс. Не стать массовкой, а сыграть главную роль»

Источник материала: Tribuna.com

Один из основателей «Крумкачоў» Владислав Майоровский поделился ожиданиями от матча «Ислочь» – «Динамо» Брест.

«Большущий шанс «Ислочи». Шанс не только спортивных перспектив. То, что случится в воскресенье на Маяковке, может и должно стать презентацией команды. Даже не команды, клуба. Красивая история, интересный тренерский штаб, добротный состав, , пресс-служба, соц сети – все это уже есть. Нет хватает болельщиков.

Вот и сейчас, составляющей воскресного аншлага станут не поклонники « , и не армия фанатов брестского «Динамо», которая в свою очередь, не займет и половины стадиона. Основной болельщицкой массой придут нейтрально настроенные любители футбола. Придут в надежде получить зрелище. В это время года, при такой погоде – это очень круто.

Многие из них возможно впервые будут на «Ислочи» и если удастся клубу сработать – команде, маркетингу, пиарщикам, какая-то их часть потом обязательно вернется на трибуны. Это удача – всем, кто придет увидеть нового чемпиона, явить свое лицо. Не стать массовкой, а сыграть главную роль.

Я знаю, что такое аншлаг на Маяковке. Узнал это в свое время вместе со своим любимым клубом. А теперь рад за «Ислочь», за брестское «Динамо», за наш футбол и доволен, что сам немного приобщусь к грядущему аншлагу. Уверен, будет очень интересно», – написал Майоровский в своем Facebook.