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Владислав Майоровский: «В воскресенье у «Ислочи» большущий шанс. Не стать массовкой, а сыграть главную роль»
09.11.2019 16:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Один из основателей «Крумкачоў» Владислав Майоровский поделился ожиданиями от матча «Ислочь» – «Динамо» Брест.
«Большущий шанс «Ислочи». Шанс не только спортивных перспектив. То, что случится в воскресенье на Маяковке, может и должно стать презентацией команды. Даже не команды, клуба. Красивая история, интересный тренерский штаб, добротный состав,
Вот и сейчас, составляющей воскресного аншлага станут не поклонники «
Многие из них возможно впервые будут на «Ислочи» и если удастся клубу сработать – команде, маркетингу, пиарщикам, какая-то их часть потом обязательно вернется на трибуны. Это удача – всем, кто придет увидеть нового чемпиона, явить свое лицо. Не стать массовкой, а сыграть главную роль.
Я знаю, что такое аншлаг на Маяковке. Узнал это в свое время вместе со своим любимым клубом. А теперь рад за «Ислочь», за брестское «Динамо», за наш футбол и доволен, что сам немного приобщусь к грядущему аншлагу. Уверен, будет очень интересно», – написал Майоровский в своем
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Владислав Майоровский: «В воскресенье у «Ислочи» большущий шанс. Не стать массовкой, а сыграть главную роль»
Один из основателей «Крумкачоў» Владислав Майоровский поделился ожиданиями от матча «Ислочь» – «Динамо» Брест.
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