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Сергей Канашиц: «Многое завтра будет зависеть от Глеба и Милевского. Два лучших футболиста Беларуси 21-го века впервые сыграют друг против друга»

09.11.2019 16:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Сергей Канашиц поделился ожиданиями от матча «Ислочь» – «Динамо» Брест

«Нервы игроков и руководящего штаба «Динамо» взвинчены до предела после прошлотуровых разборок, когда в матче против солигорского «Шахтера» недовольные действиями арбитра брестчане устроили на стадионе настоящий шабаш. И получили за это ожидаемый ответ от федерации футбола — россыпь штрафов и дисквалификаций (поединок с «Ислочью» в итоге придется пропустить двум ключевым особам игрового ансамбля — Павлу Нехайчику и Сергею Кисляку). Как это повлияет на командный дух? Ответ на этот вопрос тоже узнаем в воскресенье.

Что до «Ислочи», то самобытный и очень симпатичный клуб Виталия Жуковского в этом сезоне уже не раз приятно удивлял. И результатами, и игрой. «Волки» рвутся к поставленной цели и имеют уникальный шанс забраться на рекордное для себя 4‑е место в чемпионате страны, опередив даже минское «Динамо». Зная железный характер «Ислочи», не приходится сомневаться, что легкой жизни динамовцам ждать не стоит. Впрочем, они ее наверняка и не ждут.

Очень многое будет зависеть от лидеров команд Александра Глеба и Артема Милевского. Два, пожалуй, лучших футболиста Беларуси XXI века впервые сыграют друг против друга. На старости футбольных лет, на закате своих карьер. И в этом горькая ирония: парни, сложись обстоятельства иначе, могли бы поднять белорусскую сборную на новые для нее высоты, вывести в финальные раунды чемпионата мира и Европы, но... Случилось все так, как случилось: Милевский стал украинцем, а Глеб в нашей сборной так и не сумел полностью раскрыть себя. Возможно, именно потому, что не было у него на поле такого партнера, как Артем», – написал Канашиц.

 
Теги: Брест
 
 
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Журналист Сергей Канашиц поделился ожиданиями от матча «Ислочь» – «Динамо» Брест «Нервы игроков и руководящего штаба «Динамо» взвинчены до предела после...
 
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