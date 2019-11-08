Первая лига. Средняя посещаемость в 28-м туре составила 189 человек. Это второй худший результат сезона

Источник материала: Tribuna.com

Средняя посещаемость первой лиги чемпионата Беларуси в 28-м туре составила 189 зрителей. Это второй худший показатель сезона. Меньше болельщиков на матчи первой лиги приходило лишь в 21-м туре (177).

Больше всего болельщиков пришло на матч «Рух» – – 400.

Самыми посещаемыми клубами первой лиги являются (749), «Рух» (624), «Волна» (614). Наименьший интерес вызывают домашние матчи «Лиды» (255), (24), «Гранита» (181).



