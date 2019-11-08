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Первая лига. Средняя посещаемость в 28-м туре составила 189 человек. Это второй худший результат сезона

09.11.2019 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Средняя посещаемость первой лиги чемпионата Беларуси в 28-м туре составила 189 зрителей. Это второй худший показатель сезона. Меньше болельщиков на матчи первой лиги приходило лишь в 21-м туре (177).

Больше всего болельщиков пришло на матч «Рух» – «Гранит» – 400.

Самыми посещаемыми клубами первой лиги являются «Белшина» (749), «Рух» (624), «Волна» (614). Наименьший интерес вызывают домашние матчи «Лиды» (255), «Нафтана» (24), «Гранита» (181).

Первая лига. Средняя посещаемость в 28-м туре составила 189 человек. Это второй худший результат сезона

 
 
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Средняя посещаемость первой лиги чемпионата Беларуси в 28-м туре составила 189 зрителей.
 
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