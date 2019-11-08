«Челси» впервые за 2,5 года выиграл 6 матчей подряд в АПЛ и поднялся на второе место

Источник материала: Tribuna.com

обыграл «Кристал Пэлас» (2:0) в матче 12-го тура Премьер-лиги.

Команда Фрэнка Лэмпарда одержала шесть побед подряд в чемпионате Англии с общим счетом 15:4.

«Челси» впервые с мая 2017 года выиграл шесть встреч подряд. Тогда лондонцы под руководством стали чемпионами.

Сейчас «Синие» набрали 26 очков и поднялись на второе место в таблице АПЛ.



