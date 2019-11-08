|
«Челси» впервые за 2,5 года выиграл 6 матчей подряд в АПЛ и поднялся на второе место
09.11.2019 17:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Команда Фрэнка Лэмпарда одержала шесть побед подряд в чемпионате Англии с общим счетом 15:4.
«Челси» впервые с мая 2017 года
Сейчас «Синие» набрали 26 очков и поднялись на второе место в таблице АПЛ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» (2:0) в матче 12-го тура Премьер-лиги.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)