Элис Бакай: «На 99% у нас уже не получится забраться на первую строчку»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Элис Бакай поделился мнением о матче против «Славии» (5:1).

— В первую очередь я был счастлив вернуться на поле после довольно долгого перерыва. Рад, что смог помочь команде выиграть сегодня. У нас осталось еще два матча и мы вполне можем завершить сезон на мажорной ноте. Я не говорю о чемпионстве, потому что на 99% у нас уже не получится забраться на первую строчку. Но мы обязаны до финального свистка последней игры отдавать все силы, чтобы выиграть.

— Сегодня ты сыграл слева в атаке.

— В принципе, я могу играть на четырех позициях впереди. Конечно, я давно не играл в этой роли, но у меня достаточно опыта, чтобы быстро сориентироваться и понять, что хочет тренер от меня на этой позиции. Думаю, сыграл неплохо: гол и две голевые передачи, – сказал Бакай.