ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михаил Мартинович: «Шахтер» – это команда, которая борется за чемпионство. Они свои моменты реализовали, мы — нет»

09.11.2019 19:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Славии» Михаил Мартинович подвел итог матча с «Шахтером» (1:5).

– Игра с обилием голевых моментов, и табло это показывает. Единственное, сегодня нашей команде не удалось забить эти голы, реализовать моменты. Особенно это касается второго тайма.

В перерыве говорили о том, что ничего не потеряно, можно вернуться в игру. Мы в нее вернулись при счете 2:1, но, к сожалению, где-то не хватило опыта, где-то не хватило рассудительности. Пошли в атаку, попали в плен. При этом, все же, рад за своих ребят, которые, по моему мнению, играли в хороший футбол сегодня, создавали хорошие моменты.

Надо, конечно, отметить солигорский «Шахтер», это команда, которая борется за чемпионство, они свои моменты реализовали, мы — нет. Но игра должна была понравиться зрителям.

- В 2005 году вы были в составе «Шахтера» чемпионом и играли вместе с Никифоренко. Сегодня вы общались на эту тему?

– Именно на эту тему мы не общались. Конечно, перед игрой мы встретились, поговорили, но тот год мы не затрагивали. Состоялось такое дружеское общение.

- Вы много и славно играли в Солигорске. Когда приезжаете сюда, есть ли ощущение, что «Шахтер» ваша родная команда? Вспоминаете свои игроцкие годы?

– Ну, конечно. Я всегда, когда приезжаю в Солигорск, с ностальгией вспоминаю те времена, когда я здесь играл. Считаю, что, наверное, второй родной город после Мозыря, – сказал Мартинович.

Отметим, что «Шахтер» отстает от брестского «Динамо» на 6 очков.
 

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Славии» Михаил Мартинович подвел итог матча с «Шахтером» (1:5).
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Челси» впервые за 2,5 года выиграл 6 матчей подряд в АПЛ и поднялся на второе место
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика