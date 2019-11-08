Михаил Мартинович: «Шахтер» – это команда, которая борется за чемпионство. Они свои моменты реализовали, мы — нет»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Михаил Мартинович подвел итог матча с «Шахтером» (1:5).

– Игра с обилием голевых моментов, и табло это показывает. Единственное, сегодня нашей команде не удалось забить эти голы, реализовать моменты. Особенно это касается второго тайма.

В перерыве говорили о том, что ничего не потеряно, можно вернуться в игру. Мы в нее вернулись при счете 2:1, но, к сожалению, где-то не хватило опыта, где-то не хватило рассудительности. Пошли в атаку, попали в плен. При этом, все же, рад за своих ребят, которые, по моему мнению, играли в хороший футбол сегодня, создавали хорошие моменты.

Надо, конечно, отметить солигорский «Шахтер», это команда, которая борется за чемпионство, они свои моменты реализовали, мы — нет. Но игра должна была понравиться зрителям.

- В 2005 году вы были в составе «Шахтера» чемпионом и играли вместе с Никифоренко. Сегодня вы общались на эту тему?

– Именно на эту тему мы не общались. Конечно, перед игрой мы встретились, поговорили, но тот год мы не затрагивали. Состоялось такое дружеское общение.

- Вы много и славно играли в . Когда приезжаете сюда, есть ли ощущение, что «Шахтер» ваша родная команда? Вспоминаете свои игроцкие годы?

– Ну, конечно. Я всегда, когда приезжаю в Солигорск, с ностальгией вспоминаю те времена, когда я здесь играл. Считаю, что, наверное, второй родной город после Мозыря, – сказал Мартинович.

Отметим, что «Шахтер» отстает от брестского «Динамо» на 6 очков.

