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Александр Кульчий: «Если посчитать, сколько очков «Гомель» потерял на протяжении всего чемпионата, то мы должны бороться за другие места»

09.11.2019 20:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер «Гомеля» Александр Кульчий подвел итог матча против «Минска» (1:0).

– Понятно, что настроение перед матчем было не очень хорошее: обидно проиграли мозырской «Славии» в прошлом туре. И большое внимание при подготовке команды нужно было уделить как раз психологии. В начале игры было волнение, присутствовали ошибки, но потом успокоились и хорошо провели вторую половину первого тайма. После перерыва также действовали строго, нашли свой момент и забили. В концовке пришлось понервничать из-за удаления. Радует, что в итоге заработали три важных очка.

— После удаления вы решили заменить Квашука. А почему именно его?

– Виталик не силен в отборе, поэтому пришлось выпустить на поле игрока оборонительного плана.

— Финиш чемпионата получился валидольным для «Гомеля»…

– Да. Но если посчитать, сколько очков наша команда потеряла на протяжении всего чемпионата, то мы должны бороться за другие места. Сейчас нужно исправлять ситуацию, в которой оказались, – сказал Кульчий.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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