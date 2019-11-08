Александр Кульчий: «Если посчитать, сколько очков «Гомель» потерял на протяжении всего чемпионата, то мы должны бороться за другие места»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер «Гомеля» Александр Кульчий подвел итог матча против «Минска» (1:0).

– Понятно, что настроение перед матчем было не очень хорошее: обидно проиграли мозырской «Славии» в прошлом туре. И большое внимание при подготовке команды нужно было уделить как раз психологии. В начале игры было волнение, присутствовали ошибки, но потом успокоились и хорошо провели вторую половину первого тайма. После перерыва также действовали строго, нашли свой момент и забили. В концовке пришлось понервничать из-за удаления. Радует, что в итоге заработали три важных очка.

— После удаления вы решили заменить Квашука. А почему именно его?

– Виталик не силен в отборе, поэтому пришлось выпустить на поле игрока оборонительного плана.

— Финиш чемпионата получился валидольным для «Гомеля»…

– Да. Но если посчитать, сколько очков наша команда потеряла на протяжении всего чемпионата, то мы должны бороться за другие места. Сейчас нужно исправлять ситуацию, в которой оказались, – сказал Кульчий.