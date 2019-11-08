Михаил Захаров: «У нас с Латвией одинаковая ситуация. У них две с половиной живые школы, у нас — тоже»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров сравнил развитие хоккея в Латвии и Беларуси. Напомним, что сегодня националка обыграла латвийцев (3:2).

«У нас с Латвией одинаковая ситуация: у них две с половиной живые школы, у нас — тоже. Так что изначальные условия перед матчем были равны.

Мы здорово начали, очень грамотно провели первый период. Потом, правда, стали часто удаляться. Вернее, не так: нас стали часто удалять», – сказал Захаров.



