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Михаил Захаров: «У нас с Латвией одинаковая ситуация. У них две с половиной живые школы, у нас — тоже»

09.11.2019 22:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров сравнил развитие хоккея в Латвии и Беларуси. Напомним, что сегодня националка обыграла латвийцев (3:2).

«У нас с Латвией одинаковая ситуация: у них две с половиной живые школы, у нас — тоже. Так что изначальные условия перед матчем были равны.

Мы здорово начали, очень грамотно провели первый период. Потом, правда, стали часто удаляться. Вернее, не так: нас стали часто удалять», – сказал Захаров.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров сравнил развитие хоккея в Латвии и Беларуси.
 
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