|
Михаил Захаров: «У нас с Латвией одинаковая ситуация. У них две с половиной живые школы, у нас — тоже»
09.11.2019 22:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров сравнил развитие хоккея в Латвии и Беларуси. Напомним, что сегодня националка обыграла латвийцев (3:2).
«У нас с Латвией одинаковая ситуация: у них две с половиной живые школы, у нас — тоже. Так что изначальные условия перед матчем были равны.
Мы здорово начали, очень грамотно провели первый период. Потом, правда, стали часто удаляться. Вернее, не так: нас стали часто удалять», – сказал Захаров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Михаил Захаров: «У нас с Латвией одинаковая ситуация. У них две с половиной живые школы, у нас — тоже»
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров сравнил развитие хоккея в Латвии и Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)