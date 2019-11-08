Михаил Захаров: «Воспоминания о Риге-2005 не закрались, зачем жить прошлым?»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров подвел итог матча с Латвией (3:2) на Турнире 4 наций.

– Два нелогичных гола пропустили. Да и вопросы по ним есть: в первом случае игра высоко поднятой клюшкой, во втором – атака вратаря. Но засчитали – и Бог с ним! Все равно выиграли. Всех болельщиков с победой! Очень довольны первым местом. Посмотрите на составы соперников – у всех были сильные, у латышей тоже много игроков из .

- В чем секрет? Вчера вы говорили, что и две игры сложно провести подряд.

– Серьезный разговор состоялся после вчерашнего матча. Получается, достучался. Ребята молодцы, первый период очень грамотно сыграли. В третьем нас очень часто удалять начали – выстояли.

- При счете 2:3 воспоминания 14-летней давности не закрались [имеется в виду поражение от Латвии в Риге в 2005-м]?

– Нет, что тут вспоминать? Тогда судейство было отвратительное. Надо дальше идти, зачем жить прошлым? Сегодня проявились хорошие качества у наших лидеров. Стасенко очень здорово сыграл. Он капитан, на турнире признали лучшим.

Есть, чему учиться тому же Еременко. Вот посмотрите: у Стасенко все время шайба через борт выходит, у Влада – нет. Нужно учиться, и на таких турнирах самое место это делать. Шостак тоже сегодня умница, держал нас в игре. Молодец! – сказал Захаров.