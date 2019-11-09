Рауль Алонсо: «Мы продолжаем строить команду. Впереди есть время и возможности, чтобы вывести БГК на новый уровень»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БГК имени Мешкова Рауль Алонсо прокомментировал итог матча с «Веспремом» (30:37)

«Это длинная и непростая неделя для нас. Было много матчей, перелетов и трудностей. Провели прилично времени в дороге. Поэтому все равно надо отдать должное ребятам. Мы отлично начали. Вели 5:2, было много эмоций. Но между 7-й и 13-й минутами упустили пять верных моментов, в том числе семиметровый.

После этого перестали должным образом обороняться. В дальнейшем защита выглядела плохо. «Веспрем» забросил много легких мячей. Гол Лауге Шмидта вместе с сиреной стал символом всего матча. При этом надо отдать должное сопернику. Все-таки у них одна из лучших команд мира. Плюс у нас не слишком удачно сыграли вратари — на двоих около 21 процента сэйвов. Хотя это тоже взаимосвязано с обороной — здесь надо рассматривать все в комплексе.

Во втором тайме у нас 12 нереализованных бросков. Когда в сумме не забиваешь 17 раз — выиграть у «Веспрема» нереально. Венгры действовали с большей отдачей, нежели в сентябре в SEHA-Gazprom League. Из положительных моментов отмечу возвращение Сандро Обрановича. Он очень помогает, особенно в контратаках, хотя пока находится не в оптимальной форме. Также рад, что на площадку вышел Вячеслав Шумак.

Продолжаем работать. Надо преодолеть непростой ноябрь и хорошенько проанализировать ошибки.

Мы продолжаем строить команду. Пришло немало новичков. Процесс замедлился тем, что на нас обрушилось много травм. В такой ситуации тяжело сражаться против соперников уровня групп «А» и «В». У них тоже есть травмы, однако они переносят их менее болезненно. Но мы принимаем эту ситуацию и доверяем тем игрокам, которые есть.

Продолжаем работать над развитием гандболистов. В нашем составе есть люди, которые еще два года назад вообще не выходили в Лиге чемпионов, а сейчас получают серьезную практику и прогрессируют. Продолжаем трудиться в данном направлении. Коллеги по цеху отмечают наше движение вперед. Впереди есть время и возможности, чтобы вывести БГК на новый уровень», – сказал Алонсо.