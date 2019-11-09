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«Лестер» победил «Арсенал» и вышел на 2-е место в АПЛ

09.11.2019 23:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Лестер» в домашнем матче 12-го тура АПЛ выиграл у «Арсенала» (2:0).

Команда тренера Брендана Роджерса после этой победы вышла на 2-е место в чемпионате Англии.

У «Лестера» и «Челси» по 26 очков, но «лисы» опережают соперника по дополнительным показателям.

«Манчестер Сити» имеет матч в запасе и завтра сыграет с «Ливерпулем».

«Лестер» победил «Арсенал» и вышел на 2-е место в АПЛ

Лестер – Арсенал 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
9 ноября, 20.30, «Кинг Пауэр»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 68 Варди, 2:0 – 75 Мэддисон.
ЛестерШмейхель, Рикарду Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилуэлл, Ндиди, Перес (Грэй, 60), Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Прат, 74), Варди.
АрсеналЛено, Чемберс, Давид Луиз, Холдинг (Пепе, 77), Бельерин, Торрейра (Уиллок, 80), Гендузи, Колашинац, Озил, Ляказетт, Обамеянг.
Предупреждения:
Эванс (55), Бельерин (88).

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

 
 
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«Лестер» в домашнем матче 12-го тура АПЛ выиграл у «Арсенала» (2:0).
 
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