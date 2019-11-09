|
«Лестер» победил «Арсенал» и вышел на 2-е место в АПЛ
09.11.2019 23:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Лестер» в домашнем матче 12-го тура АПЛ выиграл у «Арсенала» (2:0).
Команда тренера Брендана Роджерса после этой победы вышла на 2-е место в чемпионате Англии.
У «Лестера» и «Челси» по 26 очков, но «лисы» опережают соперника по дополнительным показателям.
«Манчестер Сити» имеет матч в запасе и завтра сыграет с «Ливерпулем».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Лестер» в домашнем матче 12-го тура АПЛ выиграл у «Арсенала» (2:0).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)