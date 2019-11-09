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НБА. «Сан-Антонио» примет «Бостон», «Чикаго» встретится с «Хьюстоном» и другие матчи
10.11.2019 00:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата
«Сан-Антонио» примет
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.
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