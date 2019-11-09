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НБА. «Сан-Антонио» примет «Бостон», «Чикаго» встретится с «Хьюстоном» и другие матчи

10.11.2019 00:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.

«Сан-Антонио» примет «Бостон», «Чикаго» встретится с «Хьюстоном».

НБА

Регулярный чемпионат

Сан-Антонио – Бостон 115:135 (30:39, 24:33, 37:32, 24:31)
Дата проведения
10 ноября, 01.00, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика

Шарлотт – Новый Орлеан 110:115 (28:33, 33:22, 25:26, 24:34)
Дата проведения
10 ноября, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча Статистика

Оклахома-Сити – Голден Стэйт 108:97 (4 четверть)
Дата проведения
10 ноября, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью

Мемфис – Даллас 110:126 (4 четверть)
Дата проведения
10 ноября, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью

Чикаго – Хьюстон 80:99 (4 четверть)
Дата проведения
10 ноября, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.
 
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