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НХЛ. «Тампа» выиграла у «Баффало» в Стокгольме, «Вашингтон» примет «Вегас», «Питтсбург» – «Чикаго»

10.11.2019 00:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Тампа» сыграет с «Баффало» в Стокгольме на «Глобен-Арене» в матче регулярного чемпионата НХЛ. 

НХЛ

Регулярный чемпионат

Тампа-Бэй – Баффало 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)
Дата проведения
9 ноября, 21.00, «Глобен-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 9 Райнхарт (Монтур, Юханссон)
1:1 – 17 Марун (Шаттенкирк, Гурде)
2:1 – 21 Хедман (Кучеров, Стэмкос)
3:1 – 39 Марун (Шаттенкирк, Пакетт)
3:2 – 44 Олофссон (Райнхарт, Айкел)
4:2 – 49 Гурде (Пакетт)
5:2 – 50 Жозеф (Чирелли, Киллорн)
5:3 – 59 Айкел (Далин, Ристолайнен)

 

Айлендерс – Флорида 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Дата проведения
9 ноября, 21.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Барзэл (Брассар, Нелсон)
1:1 – 46 Барков (Йэндл, Юбердо)
2:1 – 46 Мэйфилд (Барзэл, Тэйвс)

 

Монреаль – Лос-Анджелес 3:2 (3:0, 0:1, 0:1)
Дата проведения
10 ноября, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
1:0 – 10 Уэбер (Доми, Друэн)
2:0 – 10 Томпсон (Татар, Лехконен)
3:0 – 16 Уэбер (Казинс, Друэн)
3:1 – 22 Копитар (Лизотт, Иафалло)
3:2 – 53 Лизотт (Грундстрем, Вагнер)

 

Торонто – Филадельфия 2:3 (0:2, 1:0, 1:0)
Дата проведения
10 ноября, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 Майерс (Фараби, ван Римсдайк)
0:2 – 18 Линдблум (Гостисбеер, Конекны)
1:2 – 30 Дермотт (Мэттьюс, В. Нюландер)
2:2 – 43 В. Нюландер (Холл, Мэттьюс)

 

Вашингтон – Вегас 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Дата проведения
10 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Кузнецов (Врана, Орлов)
2:0 – 5 Уилсон (Врана)
2:1 – 8 Пачиоретти ()
3:1 – 35 Зигентхалер (Бойд)
3:2 – 37 Смит (Икин, Маршессо)
4:2 – 51 Бэкстрем (Карлсон, Кузнецов)
5:2 – 59 Бэкстрем (Карлсон, Оши)

 

Оттава – Каролина 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Дата проведения
10 ноября, 03.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 9 Хлапик (Боден, Давидссон)
2:0 – 16 Наместников (Уайт, Эннис)
3:0 – 16 Пажо (Пол)
3:1 – 30 Свечников (Терявяйнен, Хэмилтон)
4:1 – 55 Ткачак (Хэйнси, Дюклер)

 

Питтсбург – Чикаго 3:2 (0:0, 1:2, 1:0)
Дата проведения
10 ноября, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 27 Кубалик (Куку, Саад)
0:2 – 28 Кэйн (де Хаан)
1:2 – 36 Генцел (Макканн, Малкин)
2:2 – 50 Раст (Малкин, Марино)

 

Аризона – Миннесота 3:4 (3 период)
Дата проведения
10 ноября, 04.00, «Gila River Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 8 Грабнер (Несс)
2:0 – 12 Чикран (Дворак, Шмалц)
2:1 – 23 Койву (Сутер, Сперджен)
3:1 – 28 Хиностроза (Экман-Ларссон, Остерли)
3:2 – 33 Фиала (Паризе, Хант)
3:3 – 39 Дамба (Соуси, Гринуэй)
3:4 – 44 Хартман (Эрикссон Эк, Сперджен)

 

Колорадо – Коламбус 1:2 (2 период)
Дата проведения
10 ноября, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Бемстрем (Нюквист, Джонс)
1:1 – 15 Жирар (Каменев, Джост)
1:2 – 19 Веренски (Фолиньо, Эткинсон)

 

Калгари – Сент-Луис
Дата проведения
10 ноября, 06.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Нэшвилл
Дата проведения
10 ноября, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ 

 
 
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«Тампа» сыграет с «Баффало» в Стокгольме на «Глобен-Арене» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
 
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