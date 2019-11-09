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Вальверде после 4:1 с «Сельтой»: «Невозможно не зависеть от Месси»
10.11.2019 08:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги матча 13-го тура Ла Лиги с «Сельтой» (4:1).
«Нам требовалось победить. После поражения нужно выигрывать, особенно такой команде, как наша. Когда не побеждаешь, это создает ощущение неопределенности, возникает напряжение. Это хорошо, потому что нужно реагировать.
Нам слегка не хватало целостности. Наша игра была немного вязкой, так что я не очень доволен.
С Лео возможно все. Это доминирующий фактор. Помимо его голов, Лео очень хорошо понимает игру.
Невозможно не зависеть от Месси. Это так. Его присутствие отказывает решающее влияние на игру в атаке», – отметил Вальверде.
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги матча 13-го тура Ла Лиги с «Сельтой» (4:1).
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