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Похоже, «Юности» в Жлобине будет непросто. А вы верите в «Металлург»?
10.11.2019 10:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня, 10 ноября, в рамках «Париматч-Экстралиги» столичная «Юность» сыграет в Жлобине против местного «Металлурга». Матч начнется в 17:00.
Тяжело спорить с тем, что «юннаты» в последнее время набрали ход. У столичной команды победная серия составляет уже пять матчей кряду. Однако все когда-либо заканчивается, да и тяжело постоянно обыгрывать соперников в три и более шайб.
Существует большая вероятность, что «Юности» будет непросто в Жлобине. Во-первых, для команды это третий матч за девять последних дней. «Металлург» наоборот целенаправленно готовится к приему чемпиона со 2 ноября. Во-вторых, никому не нужно доказывать, что «волки» могут покусать кого угодно на своей площадке. Чего стоит поразительная домашняя серия «Металлурга»: в последний раз команда проигрывала в основное время аж 22 сентября!
Исходя из вышесказанного, оптимальной ставкой на матч будет фора +2.0 на «Металлург». В линии
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Сегодня, 10 ноября, в рамках «Париматч-Экстралиги» столичная «Юность» сыграет в Жлобине против местного «Металлурга».
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