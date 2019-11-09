Похоже, «Юности» в Жлобине будет непросто. А вы верите в «Металлург»?

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня, 10 ноября, в рамках «Париматч-Экстралиги» столичная «Юность» сыграет в Жлобине против местного «Металлурга». Матч начнется в 17:00.

Тяжело спорить с тем, что «юннаты» в последнее время набрали ход. У столичной команды победная серия составляет уже пять матчей кряду. Однако все когда-либо заканчивается, да и тяжело постоянно обыгрывать соперников в три и более шайб.

Существует большая вероятность, что «Юности» будет непросто в Жлобине. Во-первых, для команды это третий матч за девять последних дней. «Металлург» наоборот целенаправленно готовится к приему чемпиона со 2 ноября. Во-вторых, никому не нужно доказывать, что «волки» могут покусать кого угодно на своей площадке. Чего стоит поразительная домашняя серия «Металлурга»: в последний раз команда проигрывала в основное время аж 22 сентября!

Исходя из вышесказанного, оптимальной ставкой на матч будет фора +2.0 на «Металлург». В линии букмекерской компании «Париматч» на этот исход предлагают коэффициент 1.68 .



