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КХЛ. Стасенко покинул «Витязь»

10.11.2019 12:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Между защитником Николаем Стасенко и «Витязем» достигнута обоюдная договоренность о расторжении контракта, сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне на счету Стасенко один ассист в 10 встречах при показателе полезности «+1» и 16 минутах штрафа.

Подробную статистику 32-летнего хоккеиста смотрите здесь.

 
 
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Между защитником Николаем Стасенко и «Витязем» достигнута обоюдная договоренность о расторжении контракта, сообщает пресс-служба клуба.
 
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