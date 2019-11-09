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КХЛ. Стасенко покинул «Витязь»
10.11.2019 12:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Между защитником Николаем Стасенко и «Витязем» достигнута обоюдная договоренность о расторжении контракта, сообщает
В нынешнем сезоне на счету Стасенко один ассист в 10 встречах при показателе полезности «+1» и 16 минутах штрафа.
Подробную статистику 32-летнего хоккеиста смотрите
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Между защитником Николаем Стасенко и «Витязем» достигнута обоюдная договоренность о расторжении контракта, сообщает пресс-служба клуба.
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