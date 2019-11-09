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Антон Шрамченко: «У «Гомеля» есть все шансы остаться в высшей лиге, поэтому будем цепляться за каждую возможность»

10.11.2019 13:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Гомеля» Антон Шрамченко дал комментарий клубной пресс-службе после матча с «Минском» (1:0).

– Сложно говорить о впечатлениях, когда твоя команда не может выиграть на протяжении стольких туров. Я уже сбился со счета, если честно. Но победили, наконец, и эмоции переполняют! Спасибо болельщикам за поддержку. У нас есть все шансы остаться в высшей лиге, поэтому будем цепляться за каждую возможность.

- Гомельские болельщики успели привыкнуть, что реализация штрафных – это прерогатива Виталия Квашука. И тут шикарный гол со стандарта в твоем исполнении…

– С этого фланга я стараюсь исполнять штрафные. Но когда у Виталика идет игра, он может сам попробовать пробить с такой позиции. В данном случае мне было удобнее закрутить мяч в створ ворот.

- Скользкое поле повлияло на качество игры?

– Когда такое количество болельщиков гонит команду вперед, на состояние газона уже не обращаешь большого внимания. Конечно, когда только вступаешь в игру, начинаешь автоматически выискивать какие-то изъяны, недочеты, чтобы оперативно скорректировать свои действия по ходу матча. Но в процессе борьбы подобные нюансы отходят на второй план. В целом же поле было достаточно неплохим для того, чтобы демонстрировать качественный футбол.

- Что скажешь о сопернике?

– В этом матче зрители не увидели большого количества опасных моментов как с одной, так и с другой стороны. При этом было много борьбы, а нашу команду переполняло желание заработать три очка. «Минск» уже обеспечил себе место в высшей лиге, поэтому, возможно, в действиях соперников присутствовала раскрепощенность. В целом равная игра, хороший соперник, а нам, наверное, чуть больше повезло в этом матче, – сказал Шрамченко.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Полузащитник «Гомеля» Антон Шрамченко дал комментарий клубной пресс-службе после матча с «Минском» (1:0).
 
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