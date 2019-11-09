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«Ислочь» – «Динамо» Брест. Милевский и Глеб начнут с первых минут

10.11.2019 14:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стали известны составы на матч 28-го тура чемпионата Беларуси «Ислочь» – «Динамо» Брест.

«Ислочь»: Хаткевич – Карпович, Концевой, Янушкевич, Рахманов, Папуш – Патоцкий, Быченок, Макаров – Глеб, Макась.

Запасные: Василючек, Шагойко, Банович, Рекиш, Тео, Джон, Адамс.

«Динамо» Брест: Гутор – Веретило, Павловец, Кики, Витус – Васильев, Нойок – Гордейчук, Милевский, Хобленко – Лаптев.

Запасные: Павлюченко, Дуарте, Быков, Бабаво, Кривец, Юзепчук, Полховский.

Напомним, встреча начнется в 15.30. Tribuna.com проведет текстовую трансляцию матча.

 
Теги: Брест
 
 
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Стали известны составы на матч 28-го тура чемпионата Беларуси «Ислочь» – «Динамо» Брест.
 
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