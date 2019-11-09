Пунтус о поражении от «Энергетика-БГУ»: «Проиграли не скажу, что прямо-таки очень важный матч»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Юрий Пунтус подвел итог матча с «Энергетиком-БГУ» (1:2).

«Проиграли не скажу, что прямо-таки очень важный матч. Но учитывая условия: все-таки синтетика есть синтетика…

Конечно, хотелось победить еще и при хорошей игре. А вообще, главная задача была просто выиграть. И все к этому и шло. Но не лучший наш матч. И эти ошибки в конце, когда мы пропустили и первый, и второй мячи. Мне сейчас тяжело их объяснить, потому что ошибки детские. Нужно все еще раз просмотреть, разобрать и сделать правильный анализ. А так, непонятно, как такие легкие мячи нам залетают, а наши голы тем временем рождаются с трудом, с потом и кровью», – сказал Пунтус.