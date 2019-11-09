Кубок Президентского спортивного клуба. Хоккеисты сборных Беларуси U17 и России U16 устроили массовую драку

Источник материала: Tribuna.com

Хоккеисты сборных Беларуси U17 и России U16 устроили массовую драку в первом периоде матча на Кубке Президентского спортивного клуба.

Потасовка началась после конфликта россиян с форвардами белорусского первого звена Федора Николаени и Егора Игнатенко.

Массовости драке добавил тот факт, что она случилась как раз во время смены составов, поэтому на льду одновременно оказались по две пятерки каждой из команд.