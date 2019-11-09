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Кубок Президентского спортивного клуба. Хоккеисты сборных Беларуси U17 и России U16 устроили массовую драку
10.11.2019 17:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Хоккеисты сборных Беларуси U17 и России U16 устроили массовую драку в первом периоде матча на Кубке Президентского спортивного клуба.
Потасовка началась после конфликта россиян с форвардами белорусского первого звена Федора Николаени и Егора Игнатенко.
Массовости драке добавил тот факт, что она случилась как раз во время смены составов, поэтому на льду одновременно оказались по две пятерки каждой из команд.
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Кубок Президентского спортивного клуба. Хоккеисты сборных Беларуси U17 и России U16 устроили массовую драку
Хоккеисты сборных Беларуси U17 и России U16 устроили массовую драку в первом периоде матча на Кубке Президентского спортивного клуба.
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