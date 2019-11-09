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Брестское «Динамо» сегодня станет чемпионом, если БАТЭ не обыграет «Витебск». «Шахтер» утратил шансы на титул
10.11.2019 17:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Если БАТЭ в заключительном матче 28-го тура высшей лиги не обыграет «Витебск», то брестское «Динамо» станет чемпионом. Отметим, что команда Марцела Лички сегодня сыграла вничью против
«Шахтер» упустил шанс на титул: «горняки» сейчас отстают от брестчан на семь очков. Впереди у каждой из команд по два матча. Таким образом, «Шахтер» уже не сможет догнать «Динамо»
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Брестское «Динамо» сегодня станет чемпионом, если БАТЭ не обыграет «Витебск». «Шахтер» утратил шансы на титул
Если БАТЭ в заключительном матче 28-го тура высшей лиги не обыграет «Витебск», то брестское «Динамо» станет чемпионом.
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