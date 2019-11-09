Брестское «Динамо» сегодня станет чемпионом, если БАТЭ не обыграет «Витебск». «Шахтер» утратил шансы на титул

Источник материала: Tribuna.com

Если БАТЭ в заключительном матче 28-го тура высшей лиги не обыграет «Витебск», то брестское «Динамо» станет чемпионом. Отметим, что команда Марцела Лички сегодня сыграла вничью против (1:1). «Динамо» Брест имеет в своем активе сейчас 69 очков, а у БАТЭ – 61 балл.

«Шахтер» упустил шанс на титул: «горняки» сейчас отстают от брестчан на семь очков. Впереди у каждой из команд по два матча. Таким образом, «Шахтер» уже не сможет догнать «Динамо» .