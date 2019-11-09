Виталий Жуковский: «Много разговоров было, что мы то под БАТЭ ляжем, то мы под Брест ляжем, ###. Мы никогда ни под кого не ложились»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский подвел итог матча против брестского «Динамо» (1:1).

– Спасибо болельщикам за атмосферу. На домашнем стадионе мы таких игр не играли. Очень приятно находиться в этом. Накаленная была атмосфера, потому что это создали болельщики. Я думаю, что две команды были сегодня заряжены и каждая из них хотела сегодня победить. Я получил удовольствие. На победу, к сожалению, мы не наиграли. Равная была игра. В конце могли и пропустить.

- С точки зрения раскрутки «Ислочи» для вас, мне кажется, очень важный матч. Если б проиграли, то все говорили б говорили о Бресте. А так вы зацепили БАТЭ, а сейчас брестское «Динамо».

– Да мы никого не цепляли. Мы хотели просто брать очки. Много разговоров было, что мы то под БАТЭ ляжем, то мы под Брест ляжем, ###. Мы никогда ни под кого не ложились. Всегда будем рубиться по мере возможности. Всегда, сколько у нас есть сил, футболистов. Ребятам благодарен – они были мужчинами сегодня на футбольном поле.

- За четвертое место боритесь?