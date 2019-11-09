ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виталий Жуковский: «Много разговоров было, что мы то под БАТЭ ляжем, то мы под Брест ляжем, ###. Мы никогда ни под кого не ложились»

10.11.2019 17:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский подвел итог матча против брестского «Динамо» (1:1).

– Спасибо болельщикам за атмосферу. На домашнем стадионе мы таких игр не играли. Очень приятно находиться в этом. Накаленная была атмосфера, потому что это создали болельщики. Я думаю, что две команды были сегодня заряжены и каждая из них хотела сегодня победить. Я получил удовольствие. На победу, к сожалению, мы не наиграли. Равная была игра. В конце могли и пропустить.

- С точки зрения раскрутки «Ислочи» для вас, мне кажется, очень важный матч. Если б проиграли, то все говорили б говорили о Бресте. А так вы зацепили БАТЭ, а сейчас брестское «Динамо».

– Да мы никого не цепляли. Мы хотели просто брать очки. Много разговоров было, что мы то под БАТЭ ляжем, то мы под Брест ляжем, ###. Мы никогда ни под кого не ложились. Всегда будем рубиться по мере возможности. Всегда, сколько у нас есть сил, футболистов. Ребятам благодарен – они были мужчинами сегодня на футбольном поле.

- За четвертое место боритесь?

– Мы всегда боремся. Сейчас минское «Динамо» взлетело. Пока есть шанс – будем бороться, – сказал Жуковский в эфире «Беларусь 5».

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский подвел итог матча против брестского «Динамо» (1:1).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок Президентского спортивного клуба. Хоккеисты сборных Беларуси U17 и России U16 устроили массовую драку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика