Виталий Жуковский: «Глеб – великий футболист. Он любит страну, не хочет никуда уезжать, а его полощут помоями с разных сторон»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский поделился мнением об игре Александра Глеба в матче против брестского .

– Как вам игра капитана команды?

– Топ! Что я могу сказать? Как в такие годы можно выйти и так выглядеть? Это топ. По большому счету, у меня нет слов. Это, наверное, великий футболист. Мы не любим, когда игрок долго не заканчивает карьеру. Говорят, какой он там плохой-сякой. Уехал бы сейчас Александр, а вы понимаете, где он играл. Он может жить на любом континенте – и мы бы говорили, какой он прекрасный футболист, здесь таких нет. Но когда он рядом, любит страну, родителей, не хочет никуда уезжать, его полощут помоями с разных сторон. А он до сих пор выходит. Я считаю, это феноменальный футболист, и нам посчастливилось, что он играет в нашем клубе.

– После фола Васильева показалось, что Александр уже не сможет продолжить игру. Он сам сказал, что сможет играть дальше, или вы его попросили?

– Что значит «попросили»? Это же не шоколадку просить. Спросил у него: «Алекс, можешь?» Он говорит: «Я посмотрю. Удар был серьезный. Я выйду на пару минут – если смогу, продолжу играть. Постараюсь перетерпеть, но боль очень сильная». Но ничего, так бывает. Он мужик и не раз это доказывал, – сказал Жуковский.