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Владимир Базанов: «Чего жду от ближайших матчей сборной? Что ребята покажут достойную игру. Дадут бой немцам»

10.11.2019 19:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной Беларуси в квалификации к чемпионату Европы против Германии.

- Чего ждете от ближайших двух матчей сборной Беларуси?

– Жду, что ребята, по крайней мере, покажут достойную игру. Нам досталась очень сложная группа. Нидерланды, Германия — одни из самых сильных сборных Европы. Думаю, ребята должны настроиться. Они понимают, что это последний матч этого отбора, и дадут бой немцам, – сказал Базанов.

Напомним, что сборная Беларуси 16 ноября сыграет в гостях против Германии. 19 ноября команде Михаила Мархеля предстоит провести товарищеский матч против Черногории.

 
 
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Председатель АБФФ Владимир Базанов поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной Беларуси в квалификации к чемпионату Европы против Германии.
 
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