|
Владимир Базанов: «Чего жду от ближайших матчей сборной? Что ребята покажут достойную игру. Дадут бой немцам»
10.11.2019 19:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель АБФФ Владимир Базанов поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной Беларуси в квалификации к чемпионату Европы против Германии.
- Чего ждете от ближайших двух матчей сборной Беларуси?
– Жду, что ребята, по крайней мере, покажут достойную игру. Нам досталась очень сложная группа. Нидерланды, Германия — одни из самых сильных сборных Европы. Думаю, ребята должны настроиться. Они понимают, что это последний матч этого отбора, и дадут бой немцам, – сказал Базанов.
Напомним, что сборная Беларуси 16 ноября сыграет в гостях против Германии. 19 ноября команде Михаила Мархеля предстоит провести товарищеский матч против Черногории.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Базанов: «Чего жду от ближайших матчей сборной? Что ребята покажут достойную игру. Дадут бой немцам»
Председатель АБФФ Владимир Базанов поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной Беларуси в квалификации к чемпионату Европы против Германии.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)