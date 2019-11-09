Алексей Бага: «Перспективы на чемпионство все ясны, тут не надо быть математиком. И мы, прежде всего, должны винить себя»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага подвел итог матча против (2:1)

– Мы очень довольны, что увозим 3 очка с этого футбольного города. Готовились к тяжелой встрече, она такой и получилась.

Плюс погода немножко внесла коррективы, полянка немножко тяжеловатая была. И с командой Ясинского всегда тяжело играть: и разные системы применяются, и футболисты знают что делать.

- Как оцениваете оставшиеся шансы на итоговое первое место?

– Перспективы все ясны, тут не надо быть математиком. И мы, прежде всего, должны винить себя, что оказались в такой ситуации, теряли очки, там, где не должны были. Однако бывает, это спорт. Но пока есть минимальная лазеечка влезть в эту стену, мы будем в нее стучаться, – сказал Бага.