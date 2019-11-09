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Матч «Шахтер» Донецк – «Динамо» Киев останавливали из-за проявления расизма в сторону бразильцев «горняков»

10.11.2019 20:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Матч 14-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо» останавливался на 74-й минуте из-за проявления расизма на трибунах.

Тайсон показал сектору фанатов «Динамо» средний палец, а затем выбил мяч в его сторону.

Матч «Шахтер» Донецк – «Динамо» Киев останавливали из-за проявления расизма в сторону бразильцев «горняков»

Затем бразилец пытался что-то рассказать болельщикам «Динамо», после чего расплакался.

Матч «Шахтер» Донецк – «Динамо» Киев останавливали из-за проявления расизма в сторону бразильцев «горняков»

Встречу остановил главный арбитр матча Николай Балакин из-за проявления расизма со стороны ультрас киевского клуба в адрес бразильцев «Шахтера».

После этого Балакин увел команды с поля на приблизительно 5 минут. Когда все вернулись, игроки «Динамо» подошли к ультрас и поговорили с ними.

Матч продолжился. Перед его возобновлением Балакин показал прямую красную карточку Тайсону.

Ранее во встрече Дентиньо пожаловался Балакину, что на трибунах есть проявления расизма.

Отметим, что игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Шахтера». На 18-й минуте Кривцов замкнул передачу Тете с углового и забил единственный гол во встрече.

ВИДЕО

Теперь «Шахтер» увеличил отрыв от «Динамо» до 13 очков.

 
 
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Матч 14-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо» останавливался на 74-й минуте из-за проявления расизма на трибунах.
 
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