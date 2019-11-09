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Дудик о реформе детского хоккея: «Если бы проводился ЧМ среди детей 13-14 лет, то мы боролись бы за медали, а на взрослом боремся за выживание»

10.11.2019 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик рассказал о реформах в детском хоккее.

«Очень большое сопротивление на местах: не все родители понимают. Не для всех родителей понятно для чего это все, но я могу объяснить: если бы проводился чемпионат мира среди детей до 13-14 лет, то мы наверняка бы играли в первой шестерке и боролись бы за медали, а на чемпионате мира взрослом мы боремся за выживание.

Поэтому я как отец, мне все равно как будет играть мой сын в свои 10 лет. Для меня главное, чтобы он не наелся этим хоккеем и не ушел потом из него», – сказал Дудик в эфире «Беларусь 5».

Савилов о критике реформ детского хоккея: «Дети играют в футбол во дворе. Там регулируют правила? Мы моделируем естественное развитие ребенка»

Родители юных хоккеистов СДЮШОР «Витебск» написали обращение к Савилову. Они возмущены нововведениями в детском хоккее

 
Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик рассказал о реформах в детском хоккее.
 
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