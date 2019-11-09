Дмитрий Дудик: «Задача на МЧМ в первом дивизионе? Избежать понижение в классе»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер молодежной сборной рассказал о задачах на молодежный чемпионат мира.

- Задача на чемпионат мира одна – элита?

– Самая главная задача – избежать понижение в классе, а все остальное это будет приятный бонус, – сказал Дудик в эфире « Беларусь 5 ».

Напомним, что Беларуси примет молодежный (U20) чемпионат мира в дивизионе 1 (группа «А»). Турнир пройдет с 8 по 14 декабря нынешнего года в Минске на льду «Чижовка-Арены».