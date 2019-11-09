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Дмитрий Дудик: «Задача на МЧМ в первом дивизионе? Избежать понижение в классе»
10.11.2019 21:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер молодежной сборной
- Задача на чемпионат мира одна – элита?
– Самая главная задача – избежать понижение в классе, а все остальное это будет приятный бонус, – сказал Дудик в эфире «
Напомним, что Беларуси примет молодежный (U20) чемпионат мира в дивизионе 1 (группа «А»). Турнир пройдет с 8 по 14 декабря нынешнего года в Минске на льду «Чижовка-Арены».
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Главный тренер молодежной сборной Дмитрий Дудик рассказал о задачах на молодежный чемпионат мира.
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