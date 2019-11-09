Максим Скавыш: «Этот год словно испытывает нас. Нас вообще не прощают – не припомню, чтобы у соперников столько залетало»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий БАТЭ Максим Скавыш подвел итог матча против (2:1).

«Наши результаты предыдущих нескольких недель, конечно, психологически давили. После поражения от было крайне нелегко. Думаешь, копаешься в себе, пытаешься разобраться с причинами неудач. Причем прямых ответов нет. Вроде бы работаем, в коллективе нормальная обстановка, тренерский штаб во всем помогает. Но на поле постоянно преследует невезение. Нас вообще не прощают – не припомню, чтобы у соперников столько залетало.

Сегодня выходили на поле биться. Понимали, что «Витебск» также нуждается в очках, постарается навязать ожесточенное сопротивление. Первый тайм мы провели не очень качественно, испытывали проблемы с доставкой мяча для группы атаки, но во втором, считаю, выглядели хорошо. Ребята были серьезно заряженными, выиграли много единоборств.

Мой гол? Игорь Стасевич сделал классную подачу – удалось подстроиться и ударить, как следует ударить. Через пять минут опять получаем не в самой обязательной ситуации. Этот год словно испытывает нас, проверяет на прочность. Здорово, что сумели отличиться еще раз и одержать победу. Теперь необходимо выжать в оставшихся матчах максимум – и начать сезон-2020 с чистого листа», – сказал Скавыш.