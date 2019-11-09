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Максим Скавыш: «Этот год словно испытывает нас. Нас вообще не прощают – не припомню, чтобы у соперников столько залетало»
10.11.2019 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий БАТЭ Максим Скавыш подвел итог матча против
«Наши результаты предыдущих нескольких недель, конечно, психологически давили. После поражения от
Сегодня выходили на поле биться. Понимали, что «Витебск» также нуждается в очках, постарается навязать ожесточенное сопротивление. Первый тайм мы провели не очень качественно, испытывали проблемы с доставкой мяча для группы атаки, но во втором, считаю, выглядели хорошо. Ребята были серьезно заряженными, выиграли много единоборств.
Мой гол? Игорь Стасевич сделал классную подачу – удалось подстроиться и ударить, как следует ударить. Через пять минут опять получаем не в самой обязательной ситуации. Этот год словно испытывает нас, проверяет на прочность. Здорово, что сумели отличиться еще раз и одержать победу. Теперь необходимо выжать в оставшихся матчах максимум – и начать сезон-2020 с чистого листа», – сказал Скавыш.
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Максим Скавыш: «Этот год словно испытывает нас. Нас вообще не прощают – не припомню, чтобы у соперников столько залетало»
Нападающий БАТЭ Максим Скавыш подвел итог матча против «Витебска» (2:1).
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