Гвардиола – судьям матча с «Ливерпулем»: «Большое вам спасибо»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отреагировал на судейство в матче 12-го тура АПЛ с (1:3).

После матча испанский специалист подошел к бригаде арбитров, артистично пожал им руки и сказал: «Большое вам спасибо».

При этом Гвардиола слегка мотал головой, а отходя от судей, он поднял вверх указательный палец правой руки.

Главным арбитром встречи был .

Гончаренко – судье: «Лицо попроще, когда с вами разговаривают! Вы, #####, принимайте критику»