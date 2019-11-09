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Гвардиола – судьям матча с «Ливерпулем»: «Большое вам спасибо»

10.11.2019 22:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отреагировал на судейство в матче 12-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:3).

После матча испанский специалист подошел к бригаде арбитров, артистично пожал им руки и сказал: «Большое вам спасибо».

При этом Гвардиола слегка мотал головой, а отходя от судей, он поднял вверх указательный палец правой руки.

Главным арбитром встречи был Майкл Оливер.

Гончаренко – судье: «Лицо попроще, когда с вами разговаривают! Вы, #####, принимайте критику»

 
 
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отреагировал на судейство в матче 12-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:3).
 
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