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Гвардиола – судьям матча с «Ливерпулем»: «Большое вам спасибо»
10.11.2019 22:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отреагировал на судейство в матче 12-го тура АПЛ с
После матча испанский специалист подошел к бригаде арбитров, артистично пожал им руки и сказал: «Большое вам спасибо».
При этом Гвардиола слегка мотал головой, а отходя от судей, он поднял вверх указательный палец правой руки.
Главным арбитром встречи был
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отреагировал на судейство в матче 12-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:3).
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