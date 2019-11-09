Александр Глеб: «В «Арсенале» мне предлагали рекламу пива. Я отказался. Потому что, все-таки, спортсмен – дети смотрят»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Ислочи» Александр Глеб рассказал о том, как ему предлагали рекламировать пиво.

- Вас можно встретить еще и как лицо рекламных брендов. Это, вообще, для спортсмена нормально?

– Да, конечно. Все-таки, спортсмены – такие медийные личности. Многие фирмы, бренды предлагают рекламные контракты, хорошие рекламные контракты. Если Роналду играет в бутсах «Nike» – ему предлагают миллионный контракт за это, то что? Он получает удовольствие, ему нравится эта фирма, тем более еще за это и платят. Почему нет?

- Но одно дело рекламировать кроссовки или форму, а другое дело – зубные протезы.

– А какие спортсмены рекламируют зубные протезы?

- Условно говоря. Актеры рекламируют. Не каждый все пойдет рекламировать. У Вас есть барьер, некий фильтр того, где Вы бы не снимались? Или все решает величина гонорара?

– Нет. Я, когда играл в «Арсенале», мне предлагали рекламу пива. Но я отказался. В принципе, там условия были достаточно хорошие, но я отказался. Потому что, все-таки, спортсмен – дети смотрят, ассоциируют тебя со спортом, стремятся быть похожими на тебя. И тут реклама пива, – сказал Глеб.