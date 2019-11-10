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НБА. «Миннесота» примет «Денвер», «Лейкерс» – «Торонто» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
«Миннесота» Таунса примет «Денвер» Йокича. «Лейкерс» Леброна встретятся дома с действующим чемпионом «Торонто».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
10 ноября, 23.30, «Target Center»
- Миннесота
-
Уиггинс (25),
Таунс (25 + 16 подборов + 6 передач + 5 потерь),
Калвер (10),
Грэм (9),
Ковингтон (4) старт;
Окоги (17 + 8 подборов),
Лэйман (8),
Маклафлин (0),
Вонле (0),
Дженг (0).
- Денвер
-
Йокич (20 + 7 передач),
Мюррэй (15 + 7 потерь),
Миллсэп (14 + 10 подборов),
Харрис (13),
Бартон (13 + 12 подборов) старт;
Грант (9),
Портер (5),
Крэйг (5),
Моррис (4),
Пламли (2 + 8 подборов),
Бизли (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
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