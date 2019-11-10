ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. «Миннесота» примет «Денвер», «Лейкерс» – «Торонто» и другие матчи

10.11.2019 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

«Миннесота» Таунса примет «Денвер» Йокича. «Лейкерс» Леброна встретятся дома с действующим чемпионом «Торонто».

НБА

Регулярный чемпионат

Миннесота – Денвер 98:100 OT (27:27, 24:22, 13:27, 26:14, 8:10)
Дата проведения
10 ноября, 23.30, «Target Center»
Онлайн матча Статистика
Миннесота
Уиггинс (25), Таунс (25 + 16 подборов + 6 передач + 5 потерь), Калвер (10), Грэм (9), Ковингтон (4)  старт; Окоги (17 + 8 подборов), Лэйман (8), Маклафлин (0), Вонле (0), Дженг (0).
Денвер
Йокич (20 + 7 передач), Мюррэй (15 + 7 потерь), Миллсэп (14 + 10 подборов), Харрис (13), Бартон (13 + 12 подборов)  старт; Грант (9), Портер (5), Крэйг (5), Моррис (4), Пламли (2 + 8 подборов), Бизли (0).

Орландо – Индиана 102:109 (33:29, 27:22, 17:30, 25:28)
Дата проведения
11 ноября, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика

Филадельфия – Шарлотт 114:106 (33:24, 20:34, 35:23, 26:25)
Дата проведения
11 ноября, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика

Оклахома-Сити – Милуоки 119:121 (24:21, 32:29, 24:37, 39:34)
Дата проведения
11 ноября, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Статистика

Нью-Йорк – Кливленд 87:108 (19:31, 17:23, 27:24, 24:30)
Дата проведения
11 ноября, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика

Финикс – Бруклин 124:97 (4 четверть)
Дата проведения
11 ноября, 04.00, «Talking Stick Resort Arena»
Онлайн матча Превью

Портленд – Атланта 46:44 (2 четверть)
Дата проведения
11 ноября, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча Превью

Лейкерс – Торонто 30:29 (1 четверть)
Дата проведения
11 ноября, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Баскетболист захотел превратить свою карьеру в криптовалюту. НБА к такому оказалась не готова

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. «Виннипег» играет с «Далласом», «Нью-Джерси» против «Ванкувера», «Бостон» – «Филадельфия», «Флорида» победила «Рейнджерс»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика